بدعم إيطالي.. لبنان يطلق حملة وطنية لتوفير الطاقة

أطلق المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC) حملة وطنية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل وإطلاق برنامج للأجهزة المنزلية الموفّرة للطاقة، خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق “voco” ، برعاية وحضور والمياه جو صدي، إلى جانب سفير في فابريتسيو مارتشيللي، وحضور رئيس المركز الدكتور جوزيف أسد، المهندس بيار الخوري، وممثلي .افتتح المؤتمر بالنشيدين الوطني اللبناني والإيطالي، قبل أن يلقي الدكتور جوزيف أسد كلمة ترحيبية، مشيدًا بأهمية الحملة لما تحمله من فوائد عملية للمواطنين، خصوصًا تخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء وتعزيز استدامة الطاقة.، شدد السفير مارتشيللي على أن التعاون بين لبنان وإيطاليا في قطاع الطاقة والبيئة يشكل نموذجًا للشراكة المثمرة، لافتًا إلى أن "أفضل كيلوواط هو الذي لا نحتاج لإنتاجه". وأوضح أن البرنامج الجديد يشجع الأسر على اختيار الأجهزة عالية الكفاءة، ويكافئ الشركات المصنعة والموزعين الذين يلتزمون بالمعايير العالية والموثوقية بعد البيع. وأكد السفير أن المبادرة تكمّل مشاريع أخرى في لبنان، مثل الطاقة الشمسية للمباني العامة واستثمارات تحسين الخدمات الأساسية، مشددًا على أن التحديات المالية الراهنة في لبنان تحدّ من سرعة التنفيذ، داعيًا لإيجاد حلول عملية لضمان استمرار المشاريع.أما وزير الطاقة جو صدي، فقال إن الحملة خطوة مهمة نحو نشر ثقافة توفير الطاقة، مشيرًا إلى أن الترشيد في استخدام الطاقة لا يقل أهمية عن إنتاجها، لما له من أثر على تخفيف الأعباء المالية والانعكاسات البيئية السلبية. وختم شاكراً المركز اللبناني لحفظ الطاقة، الحكومة الإيطالية، ورئيس المركز الدكتور أسد والمهندس بيار الخوري على دعمهم لهذه المبادرة الاستراتيجية.