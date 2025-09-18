المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ترصد تعديًا خطيرًا في برالياس

Advertisement

أعلنت أنّ فرقها الفنية رصدت في 18 أيلول 2025 تعديًا خطيرًا على الأملاك العمومية النهرية في منطقة برالياس – العقار رقم 1015، حيث أقدم المدعى عليه جمال على تنفيذ أعمال حفر داخل مجرى بمساحة تُقدّر بنحو 507 أمتار مربعة، ونقل ما يقارب 1278 مترًا مكعبًا من الرمل من حرم المجرى، في مخالفة صريحة للقوانين المرعية وإضرار بالبيئة.وقالت المصلحة في بيان إنّها تقدّمت بشكوى أمام ضد المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلاً، مستندة إلى القرار رقم 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 والقرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، إضافة إلى القوانين النافذة التي تُجرّم التعدّي على الأملاك العامة واستغلال الموارد الطبيعية بلا وجه حق.وأكدت المصلحة أنّها لن تتهاون في ملاحقة المعتدين على الأملاك العمومية النهرية، وستواصل جهودها لحماية الموارد المائية الوطنية ومنع الاستغلال غير المشروع لها حفاظًا على حقوق الدولة والبيئة والمجتمع.