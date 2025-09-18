Advertisement

لبنان

سلام يلتقي وفودًا سياسية ودولية.. تعزيزًا للسلام والإصلاح

Lebanon 24
18-09-2025 | 07:40
Doc-P-1418557-638938037170710189.png
Doc-P-1418557-638938037170710189.png photos 0
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا الحكومية، وفودًا رسمية ومحلية، حيث كان اللقاء الأول مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان. واعتبر الجروان أن لبنان نموذج للدولة المحبة للسلام، مشيرًا إلى أهمية دعم رؤية البلاد في نشر قيم التسامح والمحبة والسلام، ومؤكدًا رغبة المجلس في الشراكة مع النخب اللبنانية والشعب اللبناني لتعزيز هذه القيم.
كما استقبل الرئيس سلام سفير الصين تشن تشواندونغ، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى المشاريع الصينية الداعمة للاقتصاد اللبناني، مع التأكيد على استمرار الصين بدعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره.

وفي لقاء آخر، استقبل وفد "كلنا إرادة" برئاسة وفاء صعب، الذي أعرب عن دعمه لمسار الحكومة في بسط سلطة الدولة وتنفيذ خطة حصر السلاح، مع التأكيد على ضرورة المضي في الإصلاحات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى ضمان حقوق المغتربين في الانتخابات النيابية.

كما التقى الرئيس سلام وفد "لقاء التوازن الوطني"، مؤكداً دعمه المطلق لقرارات الحكومة وأهمية تنفيذها لضمان استمرار مسيرة الإصلاح والنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وفي إطار متابعاته المحلية، استقبل وفدًا من بلدة القمامين – الضنية برئاسة رئيس جمعية "إنماء البلدة" عبد القادر عيسى، حيث تم عرض أبرز المطالب المتعلقة بخدمات الهاتف المحمول والثابت والإنترنت، مطالبين الوزارة بإعادة النظر بالمشاريع القائمة لتحسين البنية التحتية. وأكد الوفد دعمه للحكومة ولقيادة الرئيس سلام، مع رفض حملات التضليل والتشكيك التي استهدفت رئيس الحكومة.
 
