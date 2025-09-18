جنبلاط يبحث المستجدات السياسية مع سفراء ودبلوماسيين

Advertisement

بحث رئيس المستجدات المحلية والدولية خلال لقاءه سفير بلجيكا في آرنوت باولز، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في لبنان والمنطقة.كما استقبل سفيرة لبنان في بلغاريا رحاب أبو ، واطلع منها على المستجدات السياسية والأنشطة الدبلوماسية في العاصمة البلغارية.حضر اللقاءات إلى جانب النائب جنبلاط كل من نائب زاهر رعد والمستشار حسام حرب، ما يعكس متابعة دقيقة لمختلف التطورات المحلية والدولية من قبل .