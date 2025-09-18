Advertisement

لبنان

جنبلاط يبحث المستجدات السياسية مع سفراء ودبلوماسيين

Lebanon 24
18-09-2025 | 07:52
بحث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط المستجدات المحلية والدولية خلال لقاءه سفير بلجيكا في لبنان آرنوت باولز، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في لبنان والمنطقة.
كما استقبل جنبلاط سفيرة لبنان في بلغاريا رحاب أبو الزين، واطلع منها على المستجدات السياسية والأنشطة الدبلوماسية اللبنانية في العاصمة البلغارية.

حضر اللقاءات إلى جانب النائب جنبلاط كل من نائب رئيس الحزب زاهر رعد والمستشار حسام حرب، ما يعكس متابعة دقيقة لمختلف التطورات المحلية والدولية من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي.
 
