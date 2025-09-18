Advertisement

لبنان

جعجع.. انتقادات حادة للاعتداءات على قوات اليونيفيل

Lebanon 24
18-09-2025 | 07:57
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بيان أكد فيه القلق من تكرار الاعتداءات على قوات حفظ السلام في الجنوب، رغم التحذيرات السابقة للحكومة بعدم التعرض لها.
واعتبر جعجع أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس "عدم جدية القوى الأمنية في التعاطي مع الوقائع على الأرض"، متسائلاً: "كيف يمكن لدول العالم التعامل بجدية مع الدولة اللبنانية، فيما ترصد أن السلطة بعد تسعة أشهر من العهد وثمانية أشهر من الحكومة لا تزال مترددة ومتلكئة؟".

وأشار جعجع إلى أن ما حصل في الأشهر الأخيرة يثير علامات استفهام كبيرة حول مسار الدولة الجديدة، بدءًا من تصريحات مسؤولي حزب الله التي تتجاهل قرارات الحكومة، وصولًا إلى إعادة بناء قوته العسكرية والاعتداء على الأملاك العامة وقوات حفظ السلام.

وأكد جعجع أن "المطلوب من السلطة تحمل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين، وضمان العيش في ظل دولة فعلية تفرض سيادتها على الأرض كما تفعل أي دولة طبيعية وسوية".
القوات اللبنانية

الدولة اللبنانية

الدولة الجديدة

سمير جعجع بي

اللبنانية

الدولة ال

حزب الله

