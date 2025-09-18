جعجع.. انتقادات حادة للاعتداءات على قوات اليونيفيل

Advertisement

صدر عن " " بيان أكد فيه القلق من تكرار الاعتداءات على قوات حفظ السلام في الجنوب، رغم التحذيرات السابقة للحكومة بعدم التعرض لها.واعتبر أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس "عدم جدية القوى الأمنية في التعاطي مع الوقائع على الأرض"، متسائلاً: "كيف يمكن لدول العالم التعامل بجدية مع ، فيما ترصد أن السلطة بعد تسعة أشهر من وثمانية أشهر من الحكومة لا تزال مترددة ومتلكئة؟".وأشار جعجع إلى أن ما حصل في الأشهر الأخيرة يثير علامات استفهام كبيرة حول مسار ، بدءًا من تصريحات مسؤولي التي تتجاهل قرارات الحكومة، وصولًا إلى إعادة بناء قوته العسكرية والاعتداء على الأملاك العامة وقوات حفظ السلام.وأكد جعجع أن "المطلوب من السلطة تحمل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين، وضمان العيش في ظل دولة فعلية تفرض سيادتها على الأرض كما تفعل طبيعية وسوية".