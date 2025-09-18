Advertisement

لبنان

انطلاق منتدى المصارف العربية في بيروت.. ودعوات لإعادة هيكلة القطاع المالي

Lebanon 24
18-09-2025 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1418566-638938046053220490.png
Doc-P-1418566-638938046053220490.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتح وزير المال ياسين جابر أعمال المنتدى الإقليمي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت تحت عنوان: "برامج مساعدة القطاعات الاقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات- تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة"، بمشاركة شخصيات اقتصادية وديبلوماسية لبنانية وعربية.
Advertisement

خلال الجلسة الافتتاحية، شدّد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه على أن الإصلاح المصرفي والنقدي يشكّل مدخلاً أساسياً للتنمية المستدامة، عبر تعزيز رسملة المصارف وإدارة المخاطر والشمول المالي والرقمنة، إضافة إلى استقلالية البنوك المركزية وضبط التضخم. واعتبر أن تجارب مصر والأردن والمغرب ودول الخليج في الإصلاحات المالية والمصرفية أثبتت إمكانية تحويل الأزمات إلى فرص، داعياً إلى إنشاء آليات عربية مشتركة لمواجهة الأزمات مثل صناديق طوارئ إقليمية.

وتوقف طربيه عند التجربة اللبنانية التي عكست حجم المخاطر الناجمة عن غياب الحوكمة والسياسات الاقتصادية السليمة، مشدداً على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة "الفجوة المالية" بين الموجودات والالتزامات تشكّل مدخلاً لأي خطة تعافٍ.

من جهته، ألقى الدكتور نيرنجان سرنجي كلمة باسم الإسكوا، عارضاً واقع الدين العام في المنطقة الذي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار عام 2024، مع ضغوط تمويلية متزايدة ونمو اقتصادي شبه جامد. وأكد أن المصارف تبقى ركيزة للاستقرار المالي لكنها مطالبة بتعزيز إدارة المخاطر وبناء مرونة تنظيمية، إلى جانب تنويع الأصول والتمويل واعتماد أدوات مبتكرة مثل السندات الخضراء ومبادلات الدين من أجل المناخ.

أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان شارل عربيد، فاعتبر أن الأزمة المصرفية اللبنانية منذ 2019 أضعفت الثقة بين المودعين والمصارف، وأدت إلى تآكل الأجور وتنامي الفقر والبطالة. ورأى أن المعالجة تتطلب رؤية شاملة توازن بين حماية المودعين واستمرارية المصارف، إلى جانب سياسات مالية رشيدة وشبكات أمان اجتماعية، مؤكداً أن المجلس يشكّل منبراً للحوار وصياغة الحلول.

وفي كلمته، أعرب الوزير جابر عن أسفه لأن لبنان الذي كان يُعرف بـ"سويسرا الشرق" يواجه اليوم أزمة مصرفية غير مسبوقة، لكنه شدّد على أن الحكومة بدأت بخطوات إصلاحية شملت تعديل قانون السرية المصرفية وإقرار قانون الإصلاح المصرفي، والعمل جارٍ على قوانين إضافية لإعادة الانتظام المالي وإرجاع الودائع. وأكد أن حفظ أموال المودعين أولوية، وأن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي شرط أساسي للنهوض الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

واختتمت الجلسة الأولى بمناقشة دور البنوك المركزية في دعم المصارف خلال الأزمات، فيما تناولت الجلسة الثانية واقع القطاعات المصرفية العربية المتأزمة. وتستمر أعمال المنتدى يومين.
مواضيع ذات صلة
باسيل: التيار الوطني الحر قدّم اليوم طعناً أمام المجلس الدستوري بقانون إعادة هيكلة المصارف
lebanon 24
18/09/2025 16:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل عن موضوع اعادة هيكلة المصارف: هناك كارثة
lebanon 24
18/09/2025 16:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع اعادة هيكلة المصارف الى مزيد من النقاش
lebanon 24
18/09/2025 16:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سليم الصايغ لـmtv: لا يمكن إعادة هيكلة المصارف إذا لم نحدد ما هي الفجوة المالية لذلك فإنّ الموضوعين مرتبطان ولدينا فرصة أن نكون على السكة الصحيحة اليوم
lebanon 24
18/09/2025 16:25:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الاتحاد الدولي

الدول العربية

رئيس الاتحاد

اللبنانية

من جهته

الأردن

الخليج

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2025-09-18
09:20 | 2025-09-18
09:18 | 2025-09-18
09:14 | 2025-09-18
09:12 | 2025-09-18
09:02 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24