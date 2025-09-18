شيخ العقل استقبل سفير لبنان في الفاتيكان

30
استقبل شيخ العقل لطائفة
الموحدين الدروز
الشيخ الدكتور سامي ابي المنى
في دار
الطائفة في
بيروت
اليوم سفير
لبنان
في
الفاتيكان
فادي عساف، قبيل تسلمه مهامه رسميا، وتناول اللقاء الاوضاع والمستجدات العامة والعلاقة مع الكرسي الرسولي.
Advertisement
كما استقبل الشيخ ابي المنى امين السر العام في
الحزب التقدمي الاشتراكي
ظافر ناصر وتخلل اللقاء استعراض للقضايا والمواضيع المطروحة.
