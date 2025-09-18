Advertisement

لبنان

شيخ العقل استقبل سفير لبنان في الفاتيكان

Lebanon 24
18-09-2025 | 08:03
 استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم سفير لبنان في الفاتيكان فادي عساف، قبيل تسلمه مهامه رسميا، وتناول اللقاء الاوضاع والمستجدات العامة والعلاقة مع الكرسي الرسولي. 
 كما استقبل الشيخ ابي المنى امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وتخلل اللقاء استعراض للقضايا والمواضيع المطروحة.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24