في عكار.. مقتل أحد أبرز المطلوبين أثناء عملية دهم

أصدرت التوجيه بيانًا أعلنت عن مقتل مطلوب أثناء عملية دهم.

وجاء في البيان:

"بتاريخ 18/ 9/ 2025، بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، نفذت دورية من عملية دهم في جرد بلدة مشمش – لتوقيف المواطن (م.ض.)، أحد أبرز المطلوبين لارتكابه عدة جرائم: القتل، تأليف عصابة للاتجار بالأسلحة، الاتجار بالمخدرات وترويجها، الخطف، السلب بقوة السلاح، ترويج عملات مزورة وتبييض الأموال، بالإضافة إلى إطلاق النار بتواريخ سابقة على دوريات للجيش وتهريب أشخاص أقدموا على قتل أحد العسكريين.

أثناء عملية الدهم، أطلق المطلوب النار باتجاه عناصر الدورية فردّوا على مصادر النيران ما أدى إلى مقتله، وأوقفوا المواطن (ع.د.) الذي كان برفقته. كما ضُبطت في حوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص".



