Advertisement

لبنان

في عكار.. مقتل أحد أبرز المطلوبين أثناء عملية دهم

Lebanon 24
18-09-2025 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1418572-638938053427942306.png
Doc-P-1418572-638938053427942306.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانًا أعلنت عن مقتل مطلوب أثناء عملية دهم.
Advertisement
وجاء في البيان:
"بتاريخ 18/ 9/ 2025، بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، نفذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في جرد بلدة مشمش – عكار لتوقيف المواطن (م.ض.)، أحد أبرز المطلوبين لارتكابه عدة جرائم: القتل، تأليف عصابة للاتجار بالأسلحة، الاتجار بالمخدرات وترويجها، الخطف، السلب بقوة السلاح، ترويج عملات مزورة وتبييض الأموال، بالإضافة إلى إطلاق النار بتواريخ سابقة على دوريات للجيش وتهريب أشخاص أقدموا على قتل أحد العسكريين.
أثناء عملية الدهم، أطلق المطلوب النار باتجاه عناصر الدورية فردّوا على مصادر النيران ما أدى إلى مقتله، وأوقفوا المواطن (ع.د.) الذي كان برفقته. كما ضُبطت في حوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

 
مواضيع ذات صلة
في عكار.. فارق الحياة جراء سقوطه عن سطح أحد الأبنية أثناء تأديته عمله
lebanon 24
18/09/2025 16:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يوقف أحد أبرز المطلوبين في بعلبك.. شاهدوا بالصور ما ضُبط بحوزته
lebanon 24
18/09/2025 16:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف أحد أبرز المطلوبين وتحرير قاصر سوري.. هذا ما أعلنه الجيش
lebanon 24
18/09/2025 16:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: مقتل أحد أفرادنا وإصابة آخر في عملية ضد عناصر إرهابية جنوب شرقي البلاد
lebanon 24
18/09/2025 16:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الجيش مديرية

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

لوبين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2025-09-18
09:20 | 2025-09-18
09:18 | 2025-09-18
09:14 | 2025-09-18
09:12 | 2025-09-18
09:02 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24