لبنان
الجمل في السفارة الفرنسية.. مشاريع إنمائية لبيروت
Lebanon 24
18-09-2025
|
08:16
photos
0
استقبلت السفارة
الفرنسية
لقاءً بين
عضو مجلس
بلدية بيروت
العميد الركن محمود الجمل. الجمل وصل مقر السفارة الفرنسية في
بيروت
والتقى
السفير الفرنسي
في
لبنان
، هرفي ماغرو (Hervé Magro)، بحضور الدكتور تمام
نور الدين
، وتم البحث في عدد من
القضايا
السياسية والبلدية الملحّة.
ووفق بيان عن الجمل "تناول اللقاء الأوضاع السياسية في البلاد، في ظل التطورات المتسارعة على الساحتين المحلية والإقليمية، كما تطرّق المجتمعون إلى التحديات التي تواجهها بلدية بيروت في المرحلة الراهنة، لا سيما على صعيد البنية التحتية والخدمات العامة، والحاجات الأساسية التي تتطلب دعماً عاجلاً".
واشار الجمل خلال اللقاء الى "أهمية تعزيز التعاون اللبناني الفرنسي على المستوى البلدي، للاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات الإدارة المحلية وتطوير الخدمات".
واشار البيان الى انه "تم الاتفاق على متابعة التواصل والتنسيق لتأمين أفضل المشاريع ذات الطابع الإنمائي لبيروت وأهلها".
(الوكالة الوطنية)
