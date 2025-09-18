30
لبنان
برئاسة سلام.. جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
18-09-2025
|
08:46
A-
A+
يتراس
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء يحضرها
نائب رئيس
الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن،
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد
الحجار
، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري ،شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما يحضر
المدير العام
لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
رئيس مجلس الوزراء
الشؤون الاجتماعية
المدير العام
مجلس الوزراء
نائب رئيس
الحجار
