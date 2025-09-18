Advertisement

لبنان

خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات

Lebanon 24
18-09-2025 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1418592-638938089064651506.png
Doc-P-1418592-638938089064651506.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بتعليق منه على موضوع قانون الانتخابات، قال النائب علي حسن خليل اليوم في مجلس النواب: "بالأمس سمعنا  رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يناشد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للانكباب على متابعة مناقشة قانون الانتخابات".
Advertisement
 
وأشار إلى "ضرورة الانكباب الجدي على استكمال نقاش اقتراح القانون المطروح أمام اللجنة، والذي يرتكز على إنشاء مجلس للشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي، تماشياً مع الدستور واتفاق الطائف".

وأضاف:"اذا كانت لدينا الجدية نستطيع ان نصل خلال هذه الفترة لهذا القانون ونكون بذلك ننسجم مع انفسنا والأصول الدستورية ومع ما تنادي به هذه الكتل من ضرورة الالتزام بالنص الدستوري".
واستطرادا بعد جلسة الحكومة بالأمس قال: "من الواضح انه أمامنا قانون نافذ وإذا لم نتوصل إلى اقرار قانون جديد هذا القانون يجب ان يطبق كما هو".
 وشدد خليل على" ضرورة حماية مشاركة المغتربين وضمان حقوقهم في التصويت سواء في دائرة 16 أو في دوائرهم ، وهكذا نحمي مشاركة المغتربين ونلتزم بالقانون ". 

وختم بأن" المادة 123 من القانون النافذ واضحة، حيث تنص على أن الأمور التطبيقية تصدر بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والخارجية"، مؤكداً "حرصه على إجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون المعمول به".
مواضيع ذات صلة
خليل: ضرورة مشاركة المغتربين في صنع الحياة السياسية
lebanon 24
18/09/2025 19:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز الانتخابات النيابية مرتبط بوضع الجنوب والخلاف مستمر بشأن اقتراع المغتربين
lebanon 24
18/09/2025 19:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المودعون المغتربون يتوحدون خلف مشروع البستاني لحماية الودائع
lebanon 24
18/09/2025 19:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخلاف على تعديل قانون الانتخاب يراوح مكانه وعقدته اقتراع المغتربين
lebanon 24
18/09/2025 19:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

قانون الانتخابات

سمير جعجع

نائب رئيس

اللبنانية

خليل على

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-09-18
11:56 | 2025-09-18
11:46 | 2025-09-18
11:41 | 2025-09-18
11:39 | 2025-09-18
11:33 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24