Advertisement

لبنان

وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية

Lebanon 24
18-09-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1418593-638938089361165558.jpg
Doc-P-1418593-638938089361165558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار وفد من جمعية "اليازا" وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، وبحثا  في سبل تفعيل التعاون من اجل تطوير السلامة المرورية على طرقات لبنان.
Advertisement

ونقل الوفد عن الوزير رسامني "رغبته في  التعاون مع جميع الطاقات الوطنية والدولية من اجل حماية حياة الناس على الطرقات".
مواضيع ذات صلة
دورات من اليازا في عجلتون الى الجيل الصاعد للتوعية حول السلامة المرورية
lebanon 24
18/09/2025 19:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة بين المركز التربوي و"اليازا".. لتعزيز السلامة المرورية في المدارس
lebanon 24
18/09/2025 19:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "اليونيفيل" زار جمعية "أهلنا" في صيدا
lebanon 24
18/09/2025 19:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون شدد على أهمية تعزيز السلامة المرورية
lebanon 24
18/09/2025 19:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24

فايز رسامني

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-09-18
11:56 | 2025-09-18
11:46 | 2025-09-18
11:41 | 2025-09-18
11:39 | 2025-09-18
11:33 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24