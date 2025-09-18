29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
لبنان
السفارة السودانية في بيروت تعمّم إحاطة بشأن الأوضاع
Lebanon 24
18-09-2025
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
عممت
السفارة السودانية
في
بيروت
، "إحاطة إعلامية" بشأن الأوضاع الراهنة في
السودان
وما يجري فيه من تطورات.
وتضمنت الإحاطة 5 محاور، الأول بعنوان: تشكيل حكومة كفاءات مدنية وترحيب
المجتمع الدولي
بها، والثاني عنوانه: ممارسة حكومة السودان لجميع أعمال السيادة وخدمة الشعب، والثالث بعنوان: انتهاك الميليشيا للسيادة ولقواعد القانون الدولي بإعلان سلطة غير شرعية، والرابع بعنوان: تحركات الميليشيا المتمردة المشبوهة لتشويه صورة
الدولة السودانية
.
والمحور الخامس، بعنوان : الوضع الإنساني في السودان.
وعبرت السفارة، عن الشكر والتقدير "للدول الشقيقة والصديقة على وقوفها بجانب شعب وحكومة السودان لإجتياز الظروف الت تمر بها البلاد"، وخصت بالشكر والتقدير
دولة قطر
الشقيقة "في ظل قيادتها الرشيدة لمواقفها النبيلة تجاه السودان وشعبه ودعمها المتوصل وسبقها في تقديم المساعدات الانسانية والطبية ومساندتها للقضايا العادلة للسودان ودول المنطقة في المنابر الإقليمة والدولية".
وللاطلاع على "الإحاطة" كاملة، الضغط
هنا
لبنان
عربي-دولي
السفارة السودانية
الدولة السودانية
المجتمع الدولي
سفارة السودان
دولة السودان
الدولة ال
دولة قطر
تابع
