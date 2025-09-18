بري.. لقاءات متنوعة وهذه مواضيعها

اجتمع رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في ، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الكابتن محمد عزيز والمدير العام الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي للطيران المدني مستشار وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور جلال .

وخلال اللقاء تم البحث في مستقبل الطيران المدني في وخطط وبرامج تنمية البنية التحتية للمطارات وأهمية دورها في تطوير الإقتصاد الوطني وتنمية قطاع السياحة وربط لبنان المقيم بلبنان المغترب .



واستقبل والبلديات السابق محمد فهمي، وكان بحث في الأووضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.