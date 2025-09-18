Advertisement

لبنان

بري.. لقاءات متنوعة وهذه مواضيعها

Lebanon 24
18-09-2025 | 09:21
 اجتمع رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز والمدير العام الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي للطيران المدني مستشار وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور جلال حيدر.
وخلال اللقاء تم البحث في مستقبل الطيران المدني في لبنان وخطط وبرامج تنمية البنية التحتية للمطارات وأهمية دورها في تطوير الإقتصاد الوطني وتنمية قطاع السياحة وربط لبنان المقيم بلبنان المغترب .

واستقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات السابق محمد فهمي، وكان بحث في الأووضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
