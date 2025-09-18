Advertisement

لبنان

لمناسبة اليوم الوطني لاستقلال أميركا.. هذه الطرقات ممنوع المرور عليها اليوم

Lebanon 24
18-09-2025 | 09:28
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة أنّه "اعتبارًا من السّاعة 18،00 من تاريخ اليوم الخميس 18-9-2025، سيُقام حفل في محلّة المارينا – ضبيّة (نادي اليخوت)، لمناسبة اليوم الوطني لاستقلال الولايات المتّحدة الأميركيّة".
وأشارت إلى أنّه سيتمّ اتّخاذ تدابير السّير التّالية:

- منع وقوف الآليات في محيط مكان المُناسَبة، اعتبارًا من السّاعة 16:00 من التّاريخ المذكور، ولحين الانتهاء.
- منع المرور لفترات آنيّة وظرفيّة، اعتبارًا من السّاعة 16:00 من تاريخه، عند التحويلتَين المؤديتَين إلى مكان الاحتفال.
 
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.

