لمناسبة اليوم الوطني لاستقلال أميركا.. هذه الطرقات ممنوع المرور عليها اليوم

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّـة أنّه "اعتبارًا من السّاعة 18،00 من تاريخ اليوم الخميس 18-9-2025، سيُقام حفل في محلّة المارينا – ضبيّة (نادي اليخوت)، لمناسبة لاستقلال الولايات المتّحدة الأميركيّة".وأشارت إلى أنّه سيتمّ اتّخاذ تدابير السّير التّالية:- منع وقوف الآليات في محيط مكان المُناسَبة، اعتبارًا من السّاعة 16:00 من التّاريخ المذكور، ولحين الانتهاء.- منع المرور لفترات آنيّة وظرفيّة، اعتبارًا من السّاعة 16:00 من تاريخه، عند التحويلتَين المؤديتَين إلى مكان الاحتفال.