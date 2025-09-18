Advertisement

لبنان

اجتماع بين وزيري المالية والاتصالات

Lebanon 24
18-09-2025 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1418600-638938101375641778.jpg
Doc-P-1418600-638938101375641778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل في وزارة المالية مع وزير الاتصالات شارل الحاج، خصص للبحث في مسائل ترتبط بالإيرادات المرتقبة لوزارة الاتصالات واحتياجاتها، وأخرى في تطوير عمل القطاع باعتباره يشكل واحداً من أسس البنى التحتية القادرة على المساهمة الفاعلة في جذب الاستثمار.
Advertisement

وبحث الوزير جابر مع رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقي – الكونسرفتوار هبة قواس ونائبة الرئيس أمينة بري في خطة المعهد لتفعيل دوره على المستوى الفني والثقافي بما يصب في خدمة تنشيط الحركة السياحية وفي حمل صورة لبنان الإبداعية إلى المهرجانات العالمية في الخارج.
مواضيع ذات صلة
لمناقشة موضوع الاتصالات.. اجتماع في المالية
lebanon 24
18/09/2025 19:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الدفاع إجتمعت في حضور وزيري المالية والدفاع وبحثت بنودا عدة
lebanon 24
18/09/2025 19:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة بيلد: ترامب خرج من اجتماع مع الزعماء الأوروبيين للاتصال ببوتين واستأنف الاجتماع بعد الاتصال
lebanon 24
18/09/2025 19:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في وزارة المالية.. اجتماع بشأن الرواتب
lebanon 24
18/09/2025 19:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24

المعهد الوطني العالي

وزارة الاتصالات

وزارة المالية

المعهد الوطني

وزير المالية

شارل الحاج

ياسين جابر

هبة قواس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-09-18
11:56 | 2025-09-18
11:46 | 2025-09-18
11:41 | 2025-09-18
11:39 | 2025-09-18
11:33 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24