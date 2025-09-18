29
بيروت
28
طرابلس
27
صور
26
جبيل
27
صيدا
29
جونية
27
النبطية
23
زحلة
23
بعلبك
17
بشري
27
بيت الدين
25
كفردبيان
لبنان
اجتماع بين وزيري المالية والاتصالات
Lebanon 24
18-09-2025
|
09:26
0
عقد
وزير المالية
ياسين جابر
اجتماع عمل في
وزارة المالية
مع وزير الاتصالات
شارل الحاج
، خصص للبحث في مسائل ترتبط بالإيرادات المرتقبة لوزارة الاتصالات واحتياجاتها، وأخرى في تطوير عمل القطاع باعتباره يشكل واحداً من أسس البنى التحتية القادرة على المساهمة الفاعلة في جذب الاستثمار.
وبحث الوزير جابر مع رئيسة
المعهد الوطني العالي
للموسيقي – الكونسرفتوار
هبة قواس
ونائبة الرئيس أمينة
بري
في خطة المعهد لتفعيل دوره على المستوى الفني والثقافي بما يصب في خدمة تنشيط الحركة السياحية وفي حمل صورة
لبنان
الإبداعية إلى المهرجانات العالمية في الخارج.
