Advertisement

لبنان

وفد لبناني وزاري.. في القمة العالمية الثانية لتحالف الوجبات المدرسية

Lebanon 24
18-09-2025 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1418601-638938102833845108.png
Doc-P-1418601-638938102833845108.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لبنان بوفد وزاري في القمة العالمية الثانية لتحالف الوجبات المدرسية، التي تُعقد برعاية رئيس البرازيل يومي 18 و19 أيلول الحالي، بمشاركة قادة الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
Advertisement

ويأتي مشاركة لبنان في إطار توسيع مبادرة الوجبات المدرسية التي أطلقت عام 2016 بدعم من برنامج الأغذية العالمي، إذ توسع نطاقها ليشمل اليوم أكثر من 107,000 طفل في 323 مدرسة حكومية، بعد أن كانت تشمل 10 آلاف طالب في 22 مدرسة فقط. وأكدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أن البرنامج يساهم في ضمان حق كل طفل في تعليم جيد وبيئة صحية وداعمة، مع التركيز على الجوانب البدنية، النفسية، الاجتماعية والأكاديمية لنمو الطفل.

وأوضحت الوزيرة أن الوجبات المدرسية تعتمد على حلول محلية، حيث يتم إعدادها عبر 12 مطبخاً مدرسياً يديرها 201 عامل، مغطية احتياجات حوالي 24,000 طفل، مع الاعتماد على 92% من المكونات محلياً، ما يخفف الضغط الاقتصادي على الأسر ويحقق عوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأشار ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينغورث إلى أن الوجبات المدرسية تعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في البلاد، وتعزز النظام الغذائي وتحافظ على استدامة البرامج، كما تربط بين المدارس والمزارعين المحليين والشركات الصغيرة لدعم المجتمع المحلي.

وتسعى الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي إلى توسيع نطاق البرنامج بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى جميع أطفال المدارس الحكومية، مع التركيز على استدامته على المدى الطويل، مؤكدة التزام لبنان بتحقيق برنامج مستدام ضمن التحالف العالمي للوجبات المدرسية منذ عام 2023، بدعم فرنسا وإيطاليا وكوريا والنرويج وفنلندا وألمانيا.

وتشير التقارير العالمية إلى أن برامج الوجبات المدرسية أصبحت أكبر شبكة أمان اجتماعي في العالم، تغطي حوالي 466 مليون طفل، وتساهم في إبقاء الأطفال في المدرسة، وتحسين التعلم، وتعزيز النظم الغذائية، وخلق فرص عمل، ودعم الأمن الغذائي المحلي.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء بولندا: نحن في وضع هو الأقرب إلى نزاع مسلح منذ الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
18/09/2025 19:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الحرب في أوكرانيا أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
18/09/2025 19:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء مدينة درسدن في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
18/09/2025 19:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ساور: تحالف بكين وموسكو وبيونغ يانغ يعيد رسم التوازن العالمي ويكشف هشاشة أميركا
lebanon 24
18/09/2025 19:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الأمم المتحدة

ألمانيا

الوزيرة

التزام

الطويل

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-09-18
11:56 | 2025-09-18
11:46 | 2025-09-18
11:41 | 2025-09-18
11:39 | 2025-09-18
11:33 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24