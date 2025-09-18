أمن الدولة يلاحق مستغلّي بطاقات المعوّقين في الجمارك!

Advertisement

بناء على إشارة المالي القاضي ماهر ، تلقت برقية صادرة عن تطلب فيها، تزويدها بجدول عن السيارات التي تم إدخالها الى منذ العام 2022 على أسماء معوقين وهي معفاة من الرسوم الجمركية، وطلبت لأمن الدولة تزويدها بتفاصيل مثل نوع السيارة واسم المالك وعنوانه ورقم هاتفه ورقم الهيكل وأي معلومات أخرى عنها وذلك في مهلة 48 ساعة.وتأتي هذه البرقية بعدما تبين أن العديد من الأشخاص يستغلون البطاقات الصادرة عن لاستيراد سيارات فارهة وادخالها دون دفع الرسوم الجمركية. وهم في غالبيتهم من غير أصحاب الحاجات الخاصة التي تستدعي اوضاعهم الى سيارات خاصة بالمعوقين علماً ان السيارات الفارهة المشار اليها هي سيارات عادية ومن آخر الطرازات".