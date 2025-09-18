29
لبنان
أمن الدولة يلاحق مستغلّي بطاقات المعوّقين في الجمارك!
Lebanon 24
18-09-2025
|
09:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
بناء على إشارة
النائب العام
المالي القاضي ماهر
شعيتو
، تلقت
المديرية العامة للجمارك
برقية صادرة عن
المديرية العامة لأمن الدولة
تطلب فيها، تزويدها بجدول عن السيارات التي تم إدخالها الى
لبنان
منذ العام 2022 على أسماء معوقين وهي معفاة من الرسوم الجمركية، وطلبت
المديرية العامة
لأمن الدولة تزويدها بتفاصيل مثل نوع السيارة واسم المالك وعنوانه ورقم هاتفه ورقم الهيكل وأي معلومات أخرى عنها وذلك في مهلة 48 ساعة.
وتأتي هذه البرقية بعدما تبين أن العديد من الأشخاص يستغلون البطاقات الصادرة عن
وزارة الشؤون الاجتماعية
لاستيراد سيارات فارهة وادخالها دون دفع الرسوم الجمركية. وهم في غالبيتهم من غير أصحاب الحاجات الخاصة التي تستدعي اوضاعهم الى سيارات خاصة بالمعوقين علماً ان السيارات الفارهة المشار اليها هي سيارات عادية ومن آخر الطرازات".
