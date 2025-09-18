غدار: جريمة البايجرز تجاوزت كل أنواع الجرائم

Advertisement

بمناسبة مرور عام على مجزرة البايجرز، أصدر ل"التجمع العالمي لدعم خيار " الدكتور يحي غدار بيانًا قال فيه: "ان الجريمة الوحشية للعدو الاسرائيلي والتي تجاوزت اي نوع من جرائم الحرب، هي جريمة تجاوزت كل انواع الجرائم ضد الإنسانية بل هي ابشع جريمة ضد البشرية جمعاء والتي نفذها الكيان الغاصب والمؤقت باستهداف عشرات الاف العائلات ومنازلهم واشغالهم بتفجيرات اجهزة التواصل البيجرات والتي ادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المستهدفين وافراد عائلاتهم".وأكد ان "الكيان الغاصب والموقت لن يتوانى عن ارتكاب المزيد من المجازر ضاربا عرض الحائط القوانين والتشريعات الارضية والسماوية، فقد قام بصناعة المجازر وتحويل الاطفال والنساء الى اشلاء، ويستمر اليوم بارتكاب ابشع انواع القتل والتدمير والابادة وفرض الحصار والتجويع في غزة دون اي رادع او موقف حازم عربي واسلامي او حتى اممي".وتمنى غدار "الشفاء للمصابين وعودتهم الى اعمالهم ومهامهم بتصميم وبصيرة وثبات على نهج المقاومة وبعزيمة الدفاع عن الحق والكرامة والمثابرة على اسناد غزة واهلها والشعب الفلسطيني الذي يتعرض للابادة". وجدد عزاءه لاسر والدعاء بان يكون مسكنهم الجنة ببن والرسل .وأكد ثقته "بالمناضلين في صفوف التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة المنتشرة فروعه في 86 دولة بان النصرحليف المقاومة والشعوب فوعد الله حق وقريب التحقق".