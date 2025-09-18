Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا عاجلاً إلى سكان هذه المناطق الجنوبية

Lebanon 24
18-09-2025 | 09:53
Doc-P-1418606-638938113976977530.png
Doc-P-1418606-638938113976977530.png photos 0
وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس" انذاراً عاجلاً إلى سكان الجنوب.
وجاء فيه: "سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطته في المنطقة.

نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية: ميس الجبل، كفرتبنيت، دبين".
جنوب لبنان

ميس الجبل

حزب الله

إسرائيل

باسم ال

الزمني

لبنان

