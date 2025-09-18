الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا عاجلاً إلى سكان هذه المناطق الجنوبية

Advertisement

وجّه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس" انذاراً عاجلاً إلى سكان الجنوب.وجاء فيه: "سيهاجم جيش الدفاع على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطته في المنطقة.نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية: ، كفرتبنيت، دبين".