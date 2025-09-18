29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا عاجلاً إلى سكان هذه المناطق الجنوبية
Lebanon 24
18-09-2025
|
09:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس" انذاراً عاجلاً إلى سكان الجنوب.
Advertisement
وجاء فيه: "سيهاجم جيش الدفاع على المدى
الزمني
القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء
جنوب لبنان
وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطته في المنطقة.
نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية:
ميس الجبل
، كفرتبنيت، دبين".
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يهدد سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي وبرج الكوثر بالإخلاء العاجل
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي وبرج الكوثر بالإخلاء العاجل
18/09/2025 19:20:20
18/09/2025 19:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل إلى سكان برج الغفري في منطقة الميناء بغزة لإخلائه فورا لأننا سنهاجمه لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل إلى سكان برج الغفري في منطقة الميناء بغزة لإخلائه فورا لأننا سنهاجمه لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره
18/09/2025 19:20:20
18/09/2025 19:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان ميناء الحديدة
Lebanon 24
بالصورة... إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان ميناء الحديدة
18/09/2025 19:20:20
18/09/2025 19:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان غزة: أخلوا مبنى الرؤيا
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان غزة: أخلوا مبنى الرؤيا
18/09/2025 19:20:20
18/09/2025 19:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب لبنان
ميس الجبل
حزب الله
إسرائيل
باسم ال
الزمني
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
Lebanon 24
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
12:01 | 2025-09-18
18/09/2025 12:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
Lebanon 24
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
11:56 | 2025-09-18
18/09/2025 11:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
Lebanon 24
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
11:46 | 2025-09-18
18/09/2025 11:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
Lebanon 24
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
11:41 | 2025-09-18
18/09/2025 11:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة جدّاً... وفيديو يُوثّق لحظة حصولها
Lebanon 24
غارة عنيفة جدّاً... وفيديو يُوثّق لحظة حصولها
11:39 | 2025-09-18
18/09/2025 11:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
15:56 | 2025-09-17
17/09/2025 03:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
12:01 | 2025-09-18
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
11:56 | 2025-09-18
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
11:46 | 2025-09-18
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
11:41 | 2025-09-18
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
11:39 | 2025-09-18
غارة عنيفة جدّاً... وفيديو يُوثّق لحظة حصولها
11:33 | 2025-09-18
في أوّل تعليق... هذا ما زعمته إسرائيل بعد غارات الجنوب
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 19:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 19:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 19:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24