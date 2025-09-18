Advertisement

لبنان

منسى يلتقي متروبوليت أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:18
Doc-P-1418613-638938128225752724.png
Doc-P-1418613-638938128225752724.png photos 0
 استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، متروبوليت أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس الصّوري، وكانت مناسبة لعرض قضايا عامة ذات صلة بدور المؤسسة العسكرية في تعزيز الاستقرار الوطني.
وقد وجّه المتروبوليت الصّوري دعوة إلى اللواء منسى لحضور قداس احتفالي في كنيسة سيّدة الفرح – زحلة.
