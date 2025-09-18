منسى يلتقي متروبوليت أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما

Advertisement

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم، متروبوليت أبرشية وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس الصّوري، وكانت مناسبة لعرض قضايا عامة ذات صلة بدور في تعزيز الاستقرار الوطني.وقد وجّه المتروبوليت الصّوري دعوة إلى اللواء منسى لحضور قداس احتفالي في سيّدة الفرح – زحلة.