29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حب الله: السردية الفلسطينية انتصرت رغم حرب الإبادة في غزة
Lebanon 24
18-09-2025
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مسؤول العلاقات
الفلسطينية
في "
حزب الله
" النائب السابق حسن حب الله، خلال لقائه وفد جمعية "كي لا ننسى مجازر صبرا وشاتيلا"، أنّه "رغم كل حرب الإبادة والتجويع التي تنفذها الآلة العسكرية في قطاع غزة على مدار عامين، فإن السردية الفلسطينية هي التي انتصرت في غزة"، داعيًا إلى "تطويرها لمواجهة الإعلام الصهيوني المضلل، وتوثيق المجازر والأحداث فلسطينيا لإيصال معاناة الشعب الفلسطيني إلى كل فضاء العالم الخارجي".
Advertisement
وقال حب الله في بيان: "إن دماء الأطفال في غزة كشفت زيف
الأمم المتحدة
ومنظمات حقوق الإنسان، وكشفت القناع عن كل المتعاملين والصامتين والمتزمتين من الأنظمة العربية والإسلامية".
وأضاف: "الكل شهد ويشهد يوميا، وعلى مدار الساعة، مجازر الاحتلال الصهيوني ضد الأطفال والنساء والعجز، وهم يُقتلون أمام الرأي العام العالمي وأمام شاشات التلفزة لدفع أبناء غزة إلى الاستسلام والتهجير ورفع الراية البيضاء. فعلى مدار سنتين من التدمير الممنهج للبنى التحتية والأبراج والمؤسسات التربوية والصحية، وسياسة التجويع التي قضت على مئات الأطفال، لم يتوقف الإجرام الصهيوني ومن خلفه
الولايات المتحدة
الأميركية عن مطالبة
المقاومة
في غزة بتسليم سلاحها حتى ينقضوا عليها كما فعلوا في مجازر صبرا وشاتيلا، وهذا الأمر لن يحصل لأن إرادة أهلنا أقوى من كل جبروتهم".
وتابع: "عندما يكثر الظالم من غيّه وغطرسته وتوحشه، فإنه يسقط وتقترب نهايته، فهذه هي سنة الله، فالإجرام الصهيوني لم يوفر المدر والحجر. أما في
لبنان
، نحن خضنا الحرب في السابع من أكتوبر من أجل وقف العدوان على غزة، حتى إننا أبلغنا كل الوسطاء بهذا الأمر، فالعدو لا يستطيع أن يرى مقاومة أو أي قوة بجواره".
وأردف: "تعرضنا للعدوان في أيلول الماضي لهجمة شرسة ولعدوان غادر، استشهد لنا قادة عسكريون وقدمنا أميننا العام على مذبح الحرية، وشهداء على طريق القدس. نحن نفدي فلسطين وشعب فلسطين بأرواحنا، فالقتال استمر لمدة 60 يوما على جبهة الجنوب لم تستطع فيها ألوية العدو وآلته العسكرية وكل دعمه الأميركي والغربي من التقدم إلى الحافة الأمامية، فضلا عن الوصول إلى الليطاني، فإسرائيل هي من طلب وقف إطلاق النار ومن خلفها الأميركي، ووعدوا بأن الحرب على غزة ستتوقف، وكل هذا كان يحصل بضغوط داخلية وخارجية، وافقنا على ما وافقت عليه الحكومة
اللبنانية
، لكن الكيان
الإسرائيلي
لم يلتزم، والحكومة مسؤولة تماما عن الخروقات والتنصل من التزامات العدو".
وختم حب الله: "الأمر الآن بعد اتفاق وقف النار بيد الحكومة اللبنانية، وهي المسؤولة عن ضبط الأمن والانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى، وبدء مرحلة الإعمار. هذا الأمر لم يحدث، هناك اعتداءات وخروقات برية وبحرية وجوية وقتل للأبرياء، ورغم كل ذلك تطالب المقاومة بتسليم سلاحها. نحن قلنا كلمتنا بأن المقاومة طبقت ما عليها، وعلى العدو أن يطبق ما عليه".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الفصائل والقوى الفلسطينية تدعو قمة الدوحة لوقف حرب الإبادة في غزة
Lebanon 24
الفصائل والقوى الفلسطينية تدعو قمة الدوحة لوقف حرب الإبادة في غزة
18/09/2025 19:22:11
18/09/2025 19:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
Lebanon 24
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
18/09/2025 19:22:11
18/09/2025 19:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: العجز الدولي في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم يرتقي لمستوى التواطؤ
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: العجز الدولي في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم يرتقي لمستوى التواطؤ
18/09/2025 19:22:11
18/09/2025 19:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة
Lebanon 24
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة
18/09/2025 19:22:11
18/09/2025 19:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الوكالة الوطنية
الأمم المتحدة
الفلسطينية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
Lebanon 24
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
12:01 | 2025-09-18
18/09/2025 12:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
Lebanon 24
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
11:56 | 2025-09-18
18/09/2025 11:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
Lebanon 24
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
11:46 | 2025-09-18
18/09/2025 11:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
Lebanon 24
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
11:41 | 2025-09-18
18/09/2025 11:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة جدّاً... وفيديو يُوثّق لحظة حصولها
Lebanon 24
غارة عنيفة جدّاً... وفيديو يُوثّق لحظة حصولها
11:39 | 2025-09-18
18/09/2025 11:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
15:56 | 2025-09-17
17/09/2025 03:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:01 | 2025-09-18
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
11:56 | 2025-09-18
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
11:46 | 2025-09-18
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
11:41 | 2025-09-18
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
11:39 | 2025-09-18
غارة عنيفة جدّاً... وفيديو يُوثّق لحظة حصولها
11:33 | 2025-09-18
في أوّل تعليق... هذا ما زعمته إسرائيل بعد غارات الجنوب
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 19:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 19:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 19:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24