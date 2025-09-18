Advertisement

لبنان

شادي السيد يطالب بمنع صرف مياومي اتحاد بلديات الفيحاء

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1418619-638938131960322792.png
Doc-P-1418619-638938131960322792.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد خلال اجتماع مع عمال مياومين في اتحاد بلديات الفيحاء طالبوه بالتدخل لمنع وقفهم عن العمل: "لأن الزمن زمن أزمة، ولأن الاستغناء عن أي عامل وأيا كانت صيغة عمالته قانونا، فإنه ينبغي أن نحفظ لهؤلاء أعمالهم ونيسر أمرهم بقدر المستطاع".
Advertisement
 
وأضاف: "بهذا الكلام نطالب بمنع طرد المياومين في اتحاد بلديات الفيحاء أو الاستغناء عنهم، ونتوجه إلى رئيس الاتحاد وائل زمرلي لاجتناب المماطلة أو التبرير واختلاق الحجج للاستغناء عنهم".
 
وتابع السيد: "كما نرى فإن اتحاد بلديات الفيحاء يحتاج للكثير من الأعمال، وبدل أن يعمد الموظفون فيه إلى الدوام الخفي أو الغياب غير المبرر عن دوائر الاتحاد، فإنه ينبغي تنظيم أمور الاتحاد بشكل أفضل والاستعانة بعمال ومياومين إضافيين في المستقبل. من هنا، إننا نتوجه إلى سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام المؤتمن على ميثاق الشرف الذي وقعه أعضاء المجالس البلدية في اتحاد بلديات الفيحاء، لكي يشرف على نقاش أو حوار بناء وجدي بين رئاسة الاتحاد وهؤلاء المياومين".
وأردف: "نذكر رئيس الاتحاد بضرورة تفعيل كل المؤسسات التابعة له بما في ذلك التنظيم المدني والمساحة التابعة للاتحاد، ففي ذلك فائدة كبيرة لم نلمسها حتى الساعة".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وفد جامعة الجنان زار اتحاد بلديات الفيحاء
lebanon 24
18/09/2025 19:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة الجيش دونها معوقات و"حزب الله" يطالب عون بمنع وصول البلد إلى الصدام الداخلي
lebanon 24
18/09/2025 19:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"اتحاد" يطالب وزارة التربية بالتدخل فورًا لوضع حد لزيادات الأقساط في المدارس الخاصة
lebanon 24
18/09/2025 19:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات الشمال يطالب الحكومة بحماية المواطنين من احتكار المحروقات
lebanon 24
18/09/2025 19:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد نقابات العمال

الوكالة الوطنية

المجالس البلدية

رئيس الاتحاد

الشيخ محمد

رئيس اتحاد

المستقبل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-09-18
11:56 | 2025-09-18
11:46 | 2025-09-18
11:41 | 2025-09-18
11:39 | 2025-09-18
11:33 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24