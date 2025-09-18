29
لبنان
شادي السيد يطالب بمنع صرف مياومي اتحاد بلديات الفيحاء
Lebanon 24
18-09-2025
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس
اتحاد نقابات العمال
والمستخدمين في
لبنان
الشمالي
النقيب شادي السيد خلال اجتماع مع عمال مياومين في اتحاد بلديات الفيحاء طالبوه بالتدخل لمنع وقفهم عن العمل: "لأن الزمن زمن أزمة، ولأن الاستغناء عن أي عامل وأيا كانت صيغة عمالته قانونا، فإنه ينبغي أن نحفظ لهؤلاء أعمالهم ونيسر أمرهم بقدر المستطاع".
Advertisement
وأضاف: "بهذا الكلام نطالب بمنع طرد المياومين في اتحاد بلديات الفيحاء أو الاستغناء عنهم، ونتوجه إلى
رئيس الاتحاد
وائل زمرلي لاجتناب المماطلة أو التبرير واختلاق الحجج للاستغناء عنهم".
وتابع السيد: "كما نرى فإن اتحاد بلديات الفيحاء يحتاج للكثير من الأعمال، وبدل أن يعمد الموظفون فيه إلى الدوام الخفي أو الغياب غير المبرر عن دوائر الاتحاد، فإنه ينبغي تنظيم أمور الاتحاد بشكل أفضل والاستعانة بعمال ومياومين إضافيين في
المستقبل
. من هنا، إننا نتوجه إلى
سماحة
مفتي
طرابلس
والشمال
الشيخ محمد
طارق إمام المؤتمن على ميثاق الشرف الذي وقعه أعضاء
المجالس البلدية
في اتحاد بلديات الفيحاء، لكي يشرف على نقاش أو حوار بناء وجدي بين رئاسة الاتحاد وهؤلاء المياومين".
وأردف: "نذكر رئيس الاتحاد بضرورة تفعيل كل المؤسسات التابعة له بما في ذلك التنظيم المدني والمساحة التابعة للاتحاد، ففي ذلك فائدة كبيرة لم نلمسها حتى الساعة".
(الوكالة الوطنية)
