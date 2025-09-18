سلام: لممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا

Advertisement

رداً على التهديدات التي أطلقها الجيش باستهداف بلدات ، كفرتبنيت، ودبّين، وما رافقها من إنذارات عاجلة لإخلاء المنازل، كتب رئيس الحكومة على "إكس": "يهمني ان اكرر إنّ ، المتمسكة بمسار وقف الأعمال العدائية، تؤكد أنّها منخرطة في اجتماعات الميكانيزم، لكن السؤال المشروع اليوم: أين هو بهذه الآليات؟ وكيف يُعقل أن تستمر في ممارسة الترهيب والاعتداءات، فيما يُفترض بهذه الاجتماعات أن تضمن التطبيق الكامل للقرار 1701 ولوقف العمليات العدائية؟".وأضاف: "وعليه ، ولا سيّما الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والعودة إلى الآلية واتفاق وقف العمليات العدائية والتزاماته، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي التي ما زالت تحتلها، ووقف الاعتداءات، والإفراج عن الأسرى".