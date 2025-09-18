29
لبنان
سلام: لممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا
Lebanon 24
18-09-2025
|
10:29
photos
رداً على التهديدات التي أطلقها الجيش
الإسرائيلي
باستهداف بلدات
ميس الجبل
، كفرتبنيت، ودبّين، وما رافقها من إنذارات عاجلة لإخلاء المنازل، كتب رئيس الحكومة
نواف سلام
على "إكس": "يهمني ان اكرر إنّ
الحكومة اللبنانية
، المتمسكة بمسار وقف الأعمال العدائية، تؤكد أنّها منخرطة في اجتماعات الميكانيزم، لكن السؤال المشروع اليوم: أين هو
التزام
إسرائيل
بهذه الآليات؟ وكيف يُعقل أن تستمر في ممارسة الترهيب والاعتداءات، فيما يُفترض بهذه الاجتماعات أن تضمن التطبيق الكامل للقرار 1701 ولوقف العمليات العدائية؟".
وأضاف: "وعليه
يدعو لبنان
المجتمع الدولي
، ولا سيّما الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والعودة إلى الآلية واتفاق وقف العمليات العدائية والتزاماته، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي
اللبنانية
التي ما زالت تحتلها، ووقف الاعتداءات، والإفراج عن الأسرى".
