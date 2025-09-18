مخزومي: اللبنانيون يتطلعون إلى دولة تحمي السيادة وتضع حدا للفوضى

غرد عبر منصة "أكس" قائلا: "في ظل تكرار الاعتداءات على قوات حفظ السلام في الجنوب، تتصاعد علامات الاستفهام حول جدية التعاطي الرسمي مع هذه الحوادث. ورغم التصريحات الحكومية السابقة التي شددت على ضرورة احترام مهام هذه القوات، لا تزال الاعتداءات تتكرر من دون محاسبة فعلية، مما يضعف ثقة بالدولة ، ويعكس ترددا واضحا في فرض هيبة المؤسسات".

Advertisement

وأضاف: "السؤال مطروح اليوم حول مدى بواجباتها في حماية الاستقرار وتنفيذ القانون، وعدم اتخاذ الحكومة خطوات عملية تعيد الاعتبار إلى ، علما أن اللبنانيين الذين يدفعون ثمن هذا التراخي، يتطلعون إلى دولة فعلية تفرض القانون، وتحمي السيادة وتضع حدا للفوضى".