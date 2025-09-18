Advertisement

لبنان

مخزومي: اللبنانيون يتطلعون إلى دولة تحمي السيادة وتضع حدا للفوضى

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1418622-638938138553160274.jpg
Doc-P-1418622-638938138553160274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غرد النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "أكس" قائلا: "في ظل تكرار الاعتداءات على قوات حفظ السلام في الجنوب، تتصاعد علامات الاستفهام حول جدية التعاطي الرسمي مع هذه الحوادث. ورغم التصريحات الحكومية السابقة التي شددت على ضرورة احترام مهام هذه القوات، لا تزال الاعتداءات تتكرر من دون محاسبة فعلية، مما يضعف ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية، ويعكس ترددا واضحا في فرض هيبة المؤسسات".
Advertisement
وأضاف: "السؤال مطروح اليوم حول مدى التزام الأجهزة الأمنية بواجباتها في حماية الاستقرار وتنفيذ القانون، وعدم اتخاذ الحكومة خطوات عملية تعيد الاعتبار إلى سيادة الدولة، علما أن اللبنانيين الذين يدفعون ثمن هذا التراخي، يتطلعون إلى دولة فعلية تفرض القانون، وتحمي السيادة وتضع حدا للفوضى".
مواضيع ذات صلة
البزري من عند الراعي: اللبنانيون يتطلعون إلى دولة موحدة تعيد لهم حقوقهم
lebanon 24
18/09/2025 19:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: الدولة السورية هي من تحمي مواطنيها وأي تدخل خارجي سيحدث الفوضى
lebanon 24
18/09/2025 19:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فؤاد مخزومي: استعادة الدولة سيادتها في المخيمات خطوة أساسية لحماية لبنان
lebanon 24
18/09/2025 19:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لبنان الطوائف لا يصنع دولة بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن
lebanon 24
18/09/2025 19:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب فؤاد مخزومي

الدولة اللبنانية

الأجهزة الأمنية

المجتمع الدولي

سيادة الدولة

اللبنانية

الدولة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2025-09-18
12:01 | 2025-09-18
11:56 | 2025-09-18
11:46 | 2025-09-18
11:41 | 2025-09-18
11:39 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24