المركز الطبي في الجامعة الأميركية يحصد هذه الجائزة

Advertisement

أعلن المركز الطبي الأميركية في ، في بيان، أنه "نال شهادة المبادرة الذهبية – نجمة التميّز في تجربة المريض من اتحاد المستشفيات العربية، حاصلًا على تصنيف الخمس نجوم البارز".وجرى الإعلان عن هذا الفوز خلال حفل رسمي أُقيم في فندق "ذا كونراد أبو ظبي – أبراج الاتحاد"، برعاية وحضور سمو الأمير الشيخ مبارك آل نهيان، عضو ووزير التسامح والتعايش في دولةتميّز المركز الطبي عن سائر الفائزين بكونه المؤسسة الوحيدة التي حقّقت أداءً غير مسبوق، حيث حصل على ست جوائز بلاتينية وثلاث ذهبية في فئات التقييم التسع، فبرز كمركز طبي رائد إقليميًا في التميّز المُتمحور حول المريض.وتقدمت أكثر من 267 مؤسسة رعاية صحية من 10 دول عربية للمسابقة، تأهلت منها 37 مؤسسة فقط. وشملت فئات التقييم: الرعاية المُتمحورة حول المريض والمشاركة المجتمعية، القيادة والحوكمة، السلامة وجودة الرعاية، التواصل ومشاركة المعلومات، الابتكار والتكنولوجيا، الدعم العاطفي والنفسي، استمرارية الرعاية وإدارة الانتقال، إشراك وتطوير الموظفين ومقدمي الرعاية الصحية، وإمكانية الوصول.أشاد اتحاد المستشفيات العربية بنهج المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت المبتكر لرعاية المرضى، الذي يركز على الإنسان ويتميز بتأثير ملموس واستدامة واضحة، وبشغف والتزام فرق عمله.بدوره، عبّر رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري عن فخره بالإنجاز، قائلًا: "يدل اختيارنا كفائزين متميزين بهذه الجائزة على إحدى أعمق أولوياتنا: التزامنا تجاه تجربة المريض وحرصنا على شعور كل مريض بأن هناك من يراه ويسمعه ويرعاه. وهذا يعكس الثقافة التي بنيناها في المركز الطبي، حيث تهتدي قيادتنا وخدمتنا بقيم الرحمة والعمل الجماعي والمساءلة".، قال مدير المركز الطبي جوزيف عتيق: "يلقي هذا التكريم الضوء على دور المركز الطبي الرائد في الرعاية الصحية الإقليمية والتزامه الراسخ بتقديم رعاية عالمية المستوى محورها المريض، حتى خلال الأزمة المستمرة في . كما يعكس تفاني جميع أعضاء الهيئة التعليمية والموظفين والتوجيه الاستراتيجي للفريق القيادي والجهود المذهلة التي يبذلها فريق الجودة والاعتماد وإدارة المخاطر ومكتب شؤون المرضى اللذان قادا هذا المشروع".وختم البيان مؤكداً أن هذا الإنجاز يجدّد التأكيد على الدور الريادي للمركز الطبي في مجال الرعاية الصحية ويدعم رسالته للنهوض بصحة المجتمع في لبنان والمنطقة.