لبنان
مزيف بالذكاء الاصطناعي.. فراس الأبيض ينفي فيديو نُسب إليه
Lebanon 24
18-09-2025
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
لوزير الصحة العامة السابق الدكتور
فراس الأبيض
بيان أشار فيه إلى تلقيه استفسارات من عدد من المرضى حول فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهره وكأنه يقدّم نصائح باستخدام دواء معين لأمراض الروماتيزم والمسالك البولية وغيرها.
وأكد البيان أن "لا صحة لهذا الفيديو على الإطلاق"، موضحًا أنّه "تبيّن بعد التدقيق والمتابعة أنه أُعدّ بتقنية
الذكاء الاصطناعي
لجذب الانتباه"، مشددًا على أن الدكتور الأبيض "جرّاح متخصص بالجهاز الهضمي وليس متخصصًا بالأمراض التي يتناولها الفيديو الإعلاني على الإطلاق".
وحذّر الأبيض المرضى من خطورة تصديق هذا النوع من الخداع الإعلاني، داعيًا المسؤولين المعنيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الفيديو عن
مواقع التواصل الاجتماعي
حفاظًا على مصلحة المرضى وصدقية مهنة الطب. كما أكد احتفاظه بحقه القانوني في مراجعة
القضاء
المختص لملاحقة المتسببين بهذا التزوير.
مواقع التواصل الاجتماعي
الذكاء الاصطناعي
المكتب الإعلامي
المسالك البولية
مكتب الإعلام
وزير الصحة
القضاء ا
