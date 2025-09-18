Advertisement

لبنان

مزيف بالذكاء الاصطناعي.. فراس الأبيض ينفي فيديو نُسب إليه

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1418626-638938142887830300.png
Doc-P-1418626-638938142887830300.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة السابق الدكتور فراس الأبيض بيان أشار فيه إلى تلقيه استفسارات من عدد من المرضى حول فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهره وكأنه يقدّم نصائح باستخدام دواء معين لأمراض الروماتيزم والمسالك البولية وغيرها.
Advertisement

وأكد البيان أن "لا صحة لهذا الفيديو على الإطلاق"، موضحًا أنّه "تبيّن بعد التدقيق والمتابعة أنه أُعدّ بتقنية الذكاء الاصطناعي لجذب الانتباه"، مشددًا على أن الدكتور الأبيض "جرّاح متخصص بالجهاز الهضمي وليس متخصصًا بالأمراض التي يتناولها الفيديو الإعلاني على الإطلاق".

وحذّر الأبيض المرضى من خطورة تصديق هذا النوع من الخداع الإعلاني، داعيًا المسؤولين المعنيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الفيديو عن مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على مصلحة المرضى وصدقية مهنة الطب. كما أكد احتفاظه بحقه القانوني في مراجعة القضاء المختص لملاحقة المتسببين بهذا التزوير.
مواضيع ذات صلة
بهذه العلامات تكشف الصوت المزيف بالذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
18/09/2025 19:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: التقارير التي كانت تتحدث عن انخفاض نسب الجريمة في العاصمة واشنطن مزيفة
lebanon 24
18/09/2025 19:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لسدّ فجوة التجنيد.. البحرية البريطانية تستعين بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
18/09/2025 19:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي قادمة في 2026 إلى سيري
lebanon 24
18/09/2025 19:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الذكاء الاصطناعي

المكتب الإعلامي

المسالك البولية

مكتب الإعلام

وزير الصحة

القضاء ا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-09-18
11:56 | 2025-09-18
11:46 | 2025-09-18
11:41 | 2025-09-18
11:39 | 2025-09-18
11:33 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24