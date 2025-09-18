Advertisement

لبنان

الحشيمي: صورة طلاب الجامعة اللبنانية على البلاط عار على الدولة

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1418629-638938145914786064.png
Doc-P-1418629-638938145914786064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب بلال الحشيمي في تصريح من مجلس النواب إن "صورة طلاب الجامعة اللبنانية التي شاهدناها وهم على البلاط، تدل على عجز الدولة وإهمالها لقطاع التربية".
Advertisement

وأضاف: "الطلاب يطلبون مقعدًا جامعياً يليق بكرامتهم، والجامعة اللبنانية تعمل بموازنة ضئيلة جداً ومع ذلك تحصل على تقييمات عربية وعالمية مميزة. فالموازنة ليست مجرد أرقام بل شرط أساسي لاستمرار الجامعة".

ودعا الحشيمي إلى إيجاد حل سريع لملف التفرغ، مؤكدًا أن إقراره هذا العام هو "ضرورة وطنية".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
السيدة الأولى نعمت عون في حوار مع طلاب الإعلام: أنا طالبة الجامعة اللبنانية وأنا مطّلعة على تحديات طلاب هذه الجامعة
lebanon 24
18/09/2025 19:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: الجامعة اللبنانية هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة
lebanon 24
18/09/2025 19:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن تأمين فرص عمل للطلاب أو الخريجين.. تحذير من الجامعة اللبنانية
lebanon 24
18/09/2025 19:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
احذروا هذه الإعلانات.. توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية
lebanon 24
18/09/2025 19:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

جامعة اللبنانية

بلال الحشيمي

جامعة اللبن

اللبنانية

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2025-09-18
12:01 | 2025-09-18
11:56 | 2025-09-18
11:46 | 2025-09-18
11:41 | 2025-09-18
11:39 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24