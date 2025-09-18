الحشيمي: صورة طلاب الجامعة اللبنانية على البلاط عار على الدولة

Advertisement

قال النائب في تصريح من مجلس النواب إن "صورة طلاب التي شاهدناها وهم على البلاط، تدل على عجز الدولة وإهمالها لقطاع التربية".وأضاف: "الطلاب يطلبون مقعدًا جامعياً يليق بكرامتهم، والجامعة تعمل بموازنة ضئيلة جداً ومع ذلك تحصل على تقييمات عربية وعالمية مميزة. فالموازنة ليست مجرد أرقام بل شرط أساسي لاستمرار الجامعة".ودعا الحشيمي إلى إيجاد حل سريع لملف التفرغ، مؤكدًا أن إقراره هذا العام هو "ضرورة وطنية".