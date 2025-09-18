29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كنعان عرض مع الحجار لتمكين البلديات في ملف النفايات
Lebanon 24
18-09-2025
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
النائب ابراهيم كنعان
وزير الداخلية
والبلديات العميد أحمد
الحجار
في مكتبه، وعرض معه مواضيع عامة تعنى بقضاء
المتن الشمالي
.
Advertisement
وتطرق اللقاء إلى أوضاع مصلحة تسجيل السيارات والآليات "النافعة" في
الدكوانة
وتفعيل عملها لتسهيل أمور المواطنين، ومكافحة الفساد بالإدارة من خلال تسهيل متابعة المواطنين لمعاملاتهم عبر مشاريع المكننة التي تتابعها الوزارة.
وثمن النائب
كنعان
"ما يقوم به الوزير الحجار من خطوات نوعية وواعدة على هذا الصعيد".
كما عرض كنعان لـ"تمكين البلديات معالجة قضية رفع النفايات وأكلافها ودور الوزارة لتفعيل عملهم".
وكذلك، تطرق اللقاء إلى تعزيز حضور
قوى الأمن الداخلي
على صعيد الأمن والدوريات والمخافر، أو لجهة مسألة السير والحد من الحوادث.
مواضيع ذات صلة
علي حسن خليل: نحن بصدد إصدار قانون تمكين البلديات
Lebanon 24
علي حسن خليل: نحن بصدد إصدار قانون تمكين البلديات
18/09/2025 19:22:57
18/09/2025 19:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية
Lebanon 24
الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية
18/09/2025 19:22:57
18/09/2025 19:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"البيئة": عرض ثلاثة سيناريوهات لمعالجة النفايات الصلبة في عكار
Lebanon 24
"البيئة": عرض ثلاثة سيناريوهات لمعالجة النفايات الصلبة في عكار
18/09/2025 19:22:57
18/09/2025 19:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الزين: ملف النفايات يجب أن يكون بيد السلطات المحلية
Lebanon 24
الزين: ملف النفايات يجب أن يكون بيد السلطات المحلية
18/09/2025 19:22:57
18/09/2025 19:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب ابراهيم كنعان
قوى الأمن الداخلي
ابراهيم كنعان
المتن الشمالي
وزير الداخلية
الدكوانة
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نازك الحريري تنعى يمنى شري: غابت صاحبة الابتسامة والرؤية المستشرفة
Lebanon 24
نازك الحريري تنعى يمنى شري: غابت صاحبة الابتسامة والرؤية المستشرفة
12:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
Lebanon 24
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
12:01 | 2025-09-18
18/09/2025 12:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
Lebanon 24
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
11:56 | 2025-09-18
18/09/2025 11:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
Lebanon 24
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
11:46 | 2025-09-18
18/09/2025 11:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
Lebanon 24
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
11:41 | 2025-09-18
18/09/2025 11:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
15:56 | 2025-09-17
17/09/2025 03:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:20 | 2025-09-18
نازك الحريري تنعى يمنى شري: غابت صاحبة الابتسامة والرؤية المستشرفة
12:01 | 2025-09-18
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
11:56 | 2025-09-18
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
11:46 | 2025-09-18
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
11:41 | 2025-09-18
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
11:39 | 2025-09-18
غارة عنيفة جدّاً... وفيديو يُوثّق لحظة حصولها
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 19:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 19:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 19:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24