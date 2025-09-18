كنعان عرض مع الحجار لتمكين البلديات في ملف النفايات

Advertisement

زار والبلديات العميد أحمد في مكتبه، وعرض معه مواضيع عامة تعنى بقضاء .وتطرق اللقاء إلى أوضاع مصلحة تسجيل السيارات والآليات "النافعة" في وتفعيل عملها لتسهيل أمور المواطنين، ومكافحة الفساد بالإدارة من خلال تسهيل متابعة المواطنين لمعاملاتهم عبر مشاريع المكننة التي تتابعها الوزارة.وثمن النائب "ما يقوم به الوزير الحجار من خطوات نوعية وواعدة على هذا الصعيد".كما عرض كنعان لـ"تمكين البلديات معالجة قضية رفع النفايات وأكلافها ودور الوزارة لتفعيل عملهم".وكذلك، تطرق اللقاء إلى تعزيز حضور على صعيد الأمن والدوريات والمخافر، أو لجهة مسألة السير والحد من الحوادث.