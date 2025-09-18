Advertisement

لبنان

كنعان عرض مع الحجار لتمكين البلديات في ملف النفايات

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:50
زار النائب ابراهيم كنعان وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه، وعرض معه مواضيع عامة تعنى بقضاء المتن الشمالي.
وتطرق اللقاء إلى أوضاع مصلحة تسجيل السيارات والآليات "النافعة" في الدكوانة وتفعيل عملها لتسهيل أمور المواطنين، ومكافحة الفساد بالإدارة من خلال تسهيل متابعة المواطنين لمعاملاتهم عبر مشاريع المكننة التي تتابعها الوزارة.

وثمن النائب كنعان "ما يقوم به الوزير الحجار من خطوات نوعية وواعدة على هذا الصعيد".

كما عرض كنعان لـ"تمكين البلديات معالجة قضية رفع النفايات وأكلافها ودور الوزارة لتفعيل عملهم".

وكذلك، تطرق اللقاء إلى تعزيز حضور قوى الأمن الداخلي على صعيد الأمن والدوريات والمخافر، أو لجهة مسألة السير والحد من الحوادث.
