وزارة المالية تنبّه إلى ضرورة تعبئة نموذج ص14 بشكل صحيح

أصدرت بيانًا نبّهت فيه الشركات المتعاقدة معها لقبض الضرائب والرسوم إلى "ضرورة التأكد من تعبئة جميع الخانات ضمن نموذج ص14 بشكل صحيح قبل استلام الإشعار".كما أوضحت أن المواطنين ملزمون بالتقيد بأحكام القرار 768/1 تاريخ 22/12/2022، الذي يفرض استخدام النموذج ص14 لتسديد رسم الطابع المالي عن المعاملات المنجزة حصراً لدى والمؤسسات العامة والبلديات.وأكدت الوزارة ضرورة تسديد رسم الطابع المالي المقطوع عن الإشعار والبالغ 100 ألف ، مشيرة إلى أن القرار المذكور حدّد نطاق استخدام النموذج بالمعاملات الرسمية فقط، وبالتالي فإن استخدامه لتسديد رسوم عن مستندات أو عقود خاصة موقعة بين الأفراد أو الشركات "غير مقبول حالياً".