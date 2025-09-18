Advertisement

لبنان

وزارة المالية تنبّه إلى ضرورة تعبئة نموذج ص14 بشكل صحيح

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:57
أصدرت وزارة المالية بيانًا نبّهت فيه الشركات المتعاقدة معها لقبض الضرائب والرسوم إلى "ضرورة التأكد من تعبئة جميع الخانات ضمن نموذج ص14 بشكل صحيح قبل استلام الإشعار".
كما أوضحت أن المواطنين ملزمون بالتقيد بأحكام القرار 768/1 تاريخ 22/12/2022، الذي يفرض استخدام النموذج ص14 لتسديد رسم الطابع المالي عن المعاملات المنجزة حصراً لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

وأكدت الوزارة ضرورة تسديد رسم الطابع المالي المقطوع عن الإشعار والبالغ 100 ألف ليرة لبنانية، مشيرة إلى أن القرار المذكور حدّد نطاق استخدام النموذج بالمعاملات الرسمية فقط، وبالتالي فإن استخدامه لتسديد رسوم عن مستندات أو عقود خاصة موقعة بين الأفراد أو الشركات "غير مقبول حالياً".
