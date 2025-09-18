29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزارة المالية تنبّه إلى ضرورة تعبئة نموذج ص14 بشكل صحيح
Lebanon 24
18-09-2025
|
10:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
وزارة المالية
بيانًا نبّهت فيه الشركات المتعاقدة معها لقبض الضرائب والرسوم إلى "ضرورة التأكد من تعبئة جميع الخانات ضمن نموذج ص14 بشكل صحيح قبل استلام الإشعار".
Advertisement
كما أوضحت أن المواطنين ملزمون بالتقيد بأحكام القرار 768/1 تاريخ 22/12/2022، الذي يفرض استخدام النموذج ص14 لتسديد رسم الطابع المالي عن المعاملات المنجزة حصراً لدى
الإدارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات.
وأكدت الوزارة ضرورة تسديد رسم الطابع المالي المقطوع عن الإشعار والبالغ 100 ألف
ليرة لبنانية
، مشيرة إلى أن القرار المذكور حدّد نطاق استخدام النموذج بالمعاملات الرسمية فقط، وبالتالي فإن استخدامه لتسديد رسوم عن مستندات أو عقود خاصة موقعة بين الأفراد أو الشركات "غير مقبول حالياً".
مواضيع ذات صلة
ترامب: نتنياهو يريد التأكد من أن الأموال تُنفق بشكل جيد وأن الطعام يُوزع بشكل صحيح
Lebanon 24
ترامب: نتنياهو يريد التأكد من أن الأموال تُنفق بشكل جيد وأن الطعام يُوزع بشكل صحيح
18/09/2025 19:23:18
18/09/2025 19:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تغسل ملابسك بشكل صحيح؟
Lebanon 24
هل تغسل ملابسك بشكل صحيح؟
18/09/2025 19:23:18
18/09/2025 19:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة زار غرفة طرابلس: نموذج للبنان الحداثة والتقنيات
Lebanon 24
وزير الزراعة زار غرفة طرابلس: نموذج للبنان الحداثة والتقنيات
18/09/2025 19:23:18
18/09/2025 19:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف الإسرائيلي طال مقر وزارة الدفاع ومقر وزارة المالية في صنعاء (الحدث)
Lebanon 24
القصف الإسرائيلي طال مقر وزارة الدفاع ومقر وزارة المالية في صنعاء (الحدث)
18/09/2025 19:23:18
18/09/2025 19:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارات العامة
وزارة المالية
ليرة لبنانية
الخان
تابع
قد يعجبك أيضاً
نازك الحريري تنعى يمنى شري: غابت صاحبة الابتسامة والرؤية المستشرفة
Lebanon 24
نازك الحريري تنعى يمنى شري: غابت صاحبة الابتسامة والرؤية المستشرفة
12:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
Lebanon 24
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
12:01 | 2025-09-18
18/09/2025 12:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
Lebanon 24
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
11:56 | 2025-09-18
18/09/2025 11:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
Lebanon 24
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
11:46 | 2025-09-18
18/09/2025 11:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
Lebanon 24
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
11:41 | 2025-09-18
18/09/2025 11:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
15:56 | 2025-09-17
17/09/2025 03:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:20 | 2025-09-18
نازك الحريري تنعى يمنى شري: غابت صاحبة الابتسامة والرؤية المستشرفة
12:01 | 2025-09-18
الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية
11:56 | 2025-09-18
إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال
11:46 | 2025-09-18
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
11:41 | 2025-09-18
مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)
11:39 | 2025-09-18
غارة عنيفة جدّاً... وفيديو يُوثّق لحظة حصولها
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 19:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 19:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 19:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24