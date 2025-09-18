قبلان لأهل الجنوب والبقاع: لا تعوّلوا على هذه الدولة وطواقمها المنفوخة بشعارات السيادة

قال المفتي في بيان: "بكل وجع وقهر أقول لجماعة السلطة بهذا البلد المعروض للبيع بأبخس الأثمان: أين سلطة الصريخ الوطني وجوقة حصر السلاح من جحيم الإرهاب الذي يدوس صميم كرامة من يدعي تمثيل السيادة الوطنية؟"

وأضاف: "وماذا يقول أصحاب الزعامة والسلطة بهذا البلد عن مشاهد النزوح المفجعة من بلدات وكفرتبنيت ودبين الذين يشكلون مع باقي القرى الأمامية الدفاع الوطني عن وباقي محافظات ، أم أن أصحاب الدولة دولة فقط على الضريبة والعتمة والفراغ والسهر والفوضى والفقراء واللوائح الأميركية التي تطال صميم سيادة لبنان، وهل السلطة كراس ومناصب فارغة دون القيام بأدنى الوظائف الدفاعية التي تطعن شرف وشرف طواقمه التي تختبئ وراء بيانات فارغة، فيما الجنوب والبقاع يتعرضان لأسوأ عدوان يدوس كرامة هذا الوطن وشرف دولته ومؤسساته".



وختم بيانه بالقول: "لأهل الجنوب والبقاع أقول: لا تعوّلوا على هذه الدولة وطواقمها المنفوخة بشعارات السيادة، لأنّ ما نسميه دولة لا يحميكم ولا يريد أن يحميكم، وأخوف ما أخاف على هذا البلد من هذا الإنحطاط السيادي الذي يكاد يتخلى عن أدنى مقوّمات بقاء لبنان".







