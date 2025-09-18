Advertisement

لبنان

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء... هذا ما أعلنه وزير المال

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:50
قال وزير المال ياسين جابر، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "نحاول عدم زيادة النفقات وسندرس الارقام النهائية ونتوقع وصول وفد من صندوق النقد يوم الاثنين المقبل لذلك نحاول الانتهاء من مشروع الموازنة". 
