بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء... هذا ما أعلنه وزير المال

قال وزير المال ، بعد انتهاء جلسة : "نحاول عدم زيادة النفقات وسندرس الارقام النهائية ونتوقع وصول وفد من صندوق النقد يوم الاثنين المقبل لذلك نحاول الانتهاء من مشروع الموازنة".

Advertisement