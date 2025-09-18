هذه مُقرّرات مجلس الوزراء... هل من زيادة في الضرائب؟

استكمل درس موازنة العام 2026، وقرّر عقد جلسة غداً عند الساعة الثالثة الظهر لمناقشة باب الواردات.

كما أقرّ مجلس الوزراء معظم البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم.

ودعت الحكومة والدول الراعية للضغط على لوقف إعتداءاتها.

وأشار مجلس الوزراء إلى عدم زيادة الضرائب قدر الإمكان في الموازنة، وأكّد أنّ لا زيادة في الإنفاق من دون تأمين واردات.