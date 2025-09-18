Advertisement

لبنان

هذه مُقرّرات مجلس الوزراء... هل من زيادة في الضرائب؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 11:32
Doc-P-1418650-638938175111775432.jpg
Doc-P-1418650-638938175111775432.jpg photos 0
استكمل مجلس الوزراء درس موازنة العام 2026، وقرّر عقد جلسة غداً عند الساعة الثالثة من بعد الظهر لمناقشة باب الواردات.
كما أقرّ مجلس الوزراء معظم البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم.
 
 
ودعت الحكومة مجلس الأمن والدول الراعية للضغط على إسرائيل لوقف إعتداءاتها.
 
 
وأشار مجلس الوزراء إلى عدم زيادة الضرائب قدر الإمكان في الموازنة، وأكّد أنّ لا زيادة في الإنفاق من دون تأمين واردات.
 
 
