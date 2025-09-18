Advertisement

لبنان

في أوّل تعليق... هذا ما زعمته إسرائيل بعد غارات الجنوب

Lebanon 24
18-09-2025 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1418651-638938176412602269.jpeg
Doc-P-1418651-638938176412602269.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنّ سلاح الجو استهدف مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
Advertisement

وشنّ الجيش الإسرائيلي قبل قليل غارات على بلدات ميس الجبل ودبل وكفرتبنيت.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة عامل سوري بجروح بليغة في يديه جرّاء الغارة التي استهدفت منزلاً في ميس الجبل، وقد نُقل إلى المستشفى للمعالجة. 

مواضيع ذات صلة
بعد الغارة على الجنوب... أوّل تعليق للجيش الإسرائيليّ
lebanon 24
18/09/2025 19:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في أول تعليق... هذا ما أعلنته إسرائيل في بيان عن غارات الجنوب
lebanon 24
18/09/2025 19:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هل وافق ترامب؟ أول تعليق من البيت الأبيض بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
lebanon 24
18/09/2025 19:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق لوزير العمل بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: لن نعود اليوم
lebanon 24
18/09/2025 19:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

إذاعة الجيش الإسرائيلي

جنوب لبنان

الإسرائيلي

ميس الجبل

لبنان 24

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2025-09-18
12:01 | 2025-09-18
11:56 | 2025-09-18
11:46 | 2025-09-18
11:41 | 2025-09-18
11:39 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24