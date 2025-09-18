مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)

وجّه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنذارًا جديدًا وعاجلًا إلى سكان .

#عاجل 🔴 انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطتها في المنطقة

🔸نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط…

وكتب أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في انحاء جنوب وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطتها في المنطقة".أضاف: "نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية: طير زبنا (الشهابية)، ".تابع: "أنتم تتواجدون في مباني يستخدمها . من اجل سلامتكم انتم مضطرون لاخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".ختم: "البقاء في المباني يعرضكم للخطر".