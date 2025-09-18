Advertisement

لبنان

مجدّدًا... إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان (صور)

Lebanon 24
18-09-2025 | 11:41
وكتب أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطتها في المنطقة". 

أضاف: "نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية: طير زبنا (الشهابية)، برج قلاويه". 
 
تابع: "أنتم تتواجدون في مباني يستخدمها حزب الله . من اجل سلامتكم انتم مضطرون لاخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر". 

ختم: "البقاء في المباني يعرضكم للخطر". 


