Advertisement

لبنان

بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش

Lebanon 24
18-09-2025 | 11:46
A-
A+
Doc-P-1418656-638938182345893887.jpg
Doc-P-1418656-638938182345893887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش اللبناني عبر منصة "إكس" عن أن: "يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته التي فاق عددها ٤٥٠٠ خرقًا منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، عقب عدوانه الأخير على لبنان في العام ٢٠٢٤.
Advertisement
في هذا الإطار، يستمر العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على المواطنين وآخرها استهداف عدد من القرى الجنوبية اليوم، بالإضافة إلى المدنيين في عدة مناطق آهلة، ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى.
يتزامن ذلك مع خروقاته المتمادية للسيادة اللبنانية برًّا وبحرًا وجوًّا، وارتكاباته المستمرة ضد سكان القرى الحدودية، بما في ذلك إطلاق القنابل الحارقة وتفجير المنازل.
إن هذه الاعتداءات والخروقات تعيق انتشار الجيش في الجنوب، واستمرارها سيعرقل تنفيذ خطته ابتداءً من منطقة جنوب الليطاني.
وضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصّة على جهاز تجسس مموّه كان العدو الإسرائيلي قد وضعه في منطقة اللبونة - صور، وعملت على تفكيكه، فيما تُتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل".
 
مواضيع ذات صلة
سلام: نطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والانسحاب من كامل أراضينا
lebanon 24
18/09/2025 22:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
lebanon 24
18/09/2025 22:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: ندفع دماءً ثمناً للاستقرار في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية
lebanon 24
18/09/2025 22:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد الخروقات الإسرائيليّة منذ 27 تشرين الثاني؟
lebanon 24
18/09/2025 22:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

منطقة جنوب الليطاني

قوة الأمم المتحدة

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

قيادة الجيش

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:54 | 2025-09-18
14:44 | 2025-09-18
14:38 | 2025-09-18
14:32 | 2025-09-18
14:30 | 2025-09-18
14:27 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24