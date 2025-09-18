Advertisement

لبنان

إنتشار أمنيّ وحواجز في الشمال

Lebanon 24
18-09-2025 | 11:56
تنفذ وحدات من مكتب مكافحة الإرهاب في الشمال، انتشاراً ميدانياً واسعاً يشمل نصب حواجز متنقلة في مختلف مناطق طرابلس وزغرتا وأنفه – الكورة.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، يتمّ التدقيق بالهويات وتفتيش السيارات، وضبط أسلحة غير مرخصة وسيارات زجاجها داكن.
 
 
 
مكتب مكافحة الإرهاب

مكافحة الإرهاب

مكتب مكافحة

لبنان 24

الكورة

طرابلس

لبنان

