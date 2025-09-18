الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، ، وتم التداول في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية.كما التقى النائب عدنان طرابلسي، وتم البحث في شؤون خدماتية.واستقبل وزير الداخلية أيضا، النائب وضاح الصادق يرافقه وفد من حزب "خط أحمر"، الذي عرض لمشروعه ومجموعة من المبادرات.وكذلك، التقى وزير الداخلية محافظ بالوكالة قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، قائمقام بشري ربى شفشق، قائمقام البترون روجيه طوبيا وقائمقام الكورة كاترين كفوري، وتم البحث في شؤون إدارية وإنمائية تتصل بأقضيتهم. (الوكالة الوطنية)