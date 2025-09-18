Advertisement

لبنان

الحجار يلتقي نوابًا وشخصيات شمالية

Lebanon 24
18-09-2025 | 12:01
Doc-P-1418661-638938190151929737.png
Doc-P-1418661-638938190151929737.png photos 0
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب ابراهيم كنعان، وتم التداول في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية.
كما التقى النائب عدنان طرابلسي، وتم البحث في شؤون خدماتية.

واستقبل وزير الداخلية أيضا، النائب وضاح الصادق يرافقه وفد من حزب "خط أحمر"، الذي عرض لمشروعه ومجموعة من المبادرات.

وكذلك، التقى وزير الداخلية محافظ لبنان الشمالي بالوكالة قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، قائمقام بشري ربى شفشق، قائمقام البترون روجيه طوبيا وقائمقام الكورة كاترين كفوري، وتم البحث في شؤون إدارية وإنمائية تتصل بأقضيتهم. (الوكالة الوطنية)
النائب ابراهيم كنعان

الوكالة الوطنية

وزير الداخلية

ابراهيم

الشمالي

طرابلس

الشمال

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24