لبنان

نازك الحريري تنعى يمنى شري: غابت صاحبة الابتسامة والرؤية المستشرفة

Lebanon 24
18-09-2025 | 12:20
Doc-P-1418668-638938201492162605.png
Doc-P-1418668-638938201492162605.png photos 0
نعت السيدة نازك رفيق الحريري الاعلامية يمنى شري ، وقالت في بيان: "إن لبنان يودّع اليوم وبحزن  كبير وعميق، وجهًا اعلامياً مشرقًا وصاحبة ابتسامة رنانة، خطَّت حرفيتها تاريخًا طويلًا من العطاء الاعلامي. اليومَ غابت عن  لبنان وعن الاعلام صاحبة رؤية مُستشرِفة واخلاق راقية ، سوف تترك فراغاً في قلوب محبيها، وستظل صورتها في القلب وفي ذاكرة الاعلام والوطن". 
اضافت: "عرفنا يمنى من خلال شاشة تلفزيون المستقبل . كانت الحياة تليق بها،وكان النجاح يواكب حياتها المهنية منذ بدايتها. وقد أثبتت في كل محطة أن حب الحياة لا يبارحها وأن روح المحبة تعبق في مسيرتها المهنية بكل مرح واشراق وشجاعة، وسوف يترك غيابها فراغًا كبيرًا".

وختمت: "وإنني باسمي وباسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أتقدم من أسرتها الكريمة، ومن اصدقائها ومحبيها، ومن الجسم الإعلامي، بأصدق العزاء والمواساة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد الراحلة الغاليةبواسع الرحمته ومغفرته".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24