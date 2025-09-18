الأمن يوقف امرأة في الحازمية... هذا ما كانت تفعله (صورة)

Advertisement

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، الساعة 3:00 فجرًا من تاريخ 11-09-2025 وفي ساحة ، وخلال قيام دوريّة من مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي بمهمّة حفظ أمن ونظام، اشتبهت بدرّاجة آليّة نوع "بارت" وعند عدم امتثال السّائق بالتّوقّف، تمّت مطاردته من قبل عناصر الدوريّة، وتمكّنت من توقيفه وضبط الدّرّاجة، وهو المدعو:م. ر. (مواليد عام 1993، سوري الجنسيّة) بحسب أقوالهوضبطت بحوزته:كيس نايلون بداخله /76/ حبّة مخدّرة "كبتاغون"سكين "6 طقات"آلة صعق كهربائيّةهاتف خلوي بداخله شريحتَين واحدة لبنانية، والأخرى أميركية.أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.إلى ذلك، كانت قد توافرت معطيات لدى المفرزة المذكورة حول وجود سيّدة مطلوبة للقضاء بجرائم احتيال، في محلّة ، وتدعى:ر. ا. (مواليد عام 1989، لبنانية)بتاريخ 24-08-2025، وبنتيجة المتابعة، وتكثيف الاستقصاءات والتحرّيات، أوقفتها دوريّة من المفرزة في المحلّة ذاتها. وقد أودعت القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.