لبنان

الأمن يوقف امرأة في الحازمية... هذا ما كانت تفعله (صورة)

Lebanon 24
18-09-2025 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1418669-638938204180087961.jpg
Doc-P-1418669-638938204180087961.jpg photos 0
صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، الساعة 3:00 فجرًا من تاريخ 11-09-2025 وفي ساحة جونية، وخلال قيام دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي بمهمّة حفظ أمن ونظام، اشتبهت بدرّاجة آليّة نوع "بارت" وعند عدم امتثال السّائق بالتّوقّف، تمّت مطاردته من قبل عناصر الدوريّة، وتمكّنت من توقيفه وضبط الدّرّاجة، وهو المدعو:
م. ر. (مواليد عام 1993، سوري الجنسيّة) بحسب أقواله
وضبطت بحوزته:
كيس نايلون بداخله /76/ حبّة مخدّرة "كبتاغون"
سكين "6 طقات"
آلة صعق كهربائيّة
هاتف خلوي بداخله شريحتَين واحدة لبنانية، والأخرى أميركية.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

إلى ذلك، كانت قد توافرت معطيات لدى المفرزة المذكورة حول وجود سيّدة مطلوبة للقضاء بجرائم احتيال، في محلّة الحازمية، وتدعى:

ر. ا. (مواليد عام 1989، لبنانية)

بتاريخ 24-08-2025، وبنتيجة المتابعة، وتكثيف الاستقصاءات والتحرّيات، أوقفتها دوريّة من المفرزة في المحلّة ذاتها. وقد أودعت القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.




