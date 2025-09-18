Advertisement

لبنان

بعد العدوان الإسرائيلي على قرى الجنوب... نائب "حزب الله" يوجّه دعوة إلى الحكومة

Lebanon 24
18-09-2025 | 12:34
علّق النائب حسن فضل الله على العدوان الإسرائيلي المتجدّد على قرى الجنوب، مؤكداً أن هذا العدوان لن يدفع الشعب اللبناني إلى الخضوع أو التخلي عن أرضه، بل يعزز تمسكه بخياراته ونهج المقاومة.
وشدّد فضل الله على أن لبنان لم يعد بحاجة إلى دليل على عدم وجود أي ضمانات دولية أو ديبلوماسية لكبح الإرهاب الإسرائيلي، محذراً من أن التعويل على المناشدات الرسمية لرعاة اتفاق وقف النار لا جدوى منه.



وأضاف أن التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم يأتِ إلا بتمادي إسرائيل في عدوانها، داعياً الدولة والحكومة إلى اتخاذ موقف وطني عملي يضمن حماية السيادة ووقف مسلسل استباحة الكرامة الوطنية، مشدداً على أن لديها كل الوسائل لذلك متى قررت التصرف بمسؤولية. 
