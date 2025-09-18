Advertisement

لبنان

توقيف مختارة

Lebanon 24
18-09-2025 | 12:58
A-
A+
Doc-P-1418686-638938226469445302.jpg
Doc-P-1418686-638938226469445302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24"، أنّ المدعي العام في الشمال أوقف المختارة هـ.ك، إضافة إلى عددٍ من الأشخاص، بسبب وجود شبهات تتعلق بقيامهم بمتابعة معاملات رسميّة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رسوم أميركية قاسية على سويسرا تشعل التوتر التجاري: 39% على سلع مختارة
lebanon 24
18/09/2025 22:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في قصر المختارة… تيمور جنبلاط يعقد سلسلة لقاءات
lebanon 24
18/09/2025 22:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مختار القبة تقدّم بشكوى حذّر فيها من الكلاب الشاردة
lebanon 24
18/09/2025 22:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: المختارة ستبقى حريصة على كرامة الدروز ودورهم
lebanon 24
18/09/2025 22:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24

المدعي العام

لبنان 24

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:54 | 2025-09-18
14:44 | 2025-09-18
14:38 | 2025-09-18
14:32 | 2025-09-18
14:30 | 2025-09-18
14:27 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24