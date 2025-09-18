Advertisement

لبنان

مطر: إسرائيل تستخدم الإنذارات كغطاء للغارات في الجنوب

Lebanon 24
18-09-2025 | 13:14
كتب النائب إيهاب مطر، على منصة "أكس": "تعاود إسرائيل أسلوب الإنذارات لأماكن محددة، ثم تشن طائراتها غارات عليها، متذرعة بضرب بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله"، مؤكدة ما هو مؤكد أنها لن تسمح بأي هدوء أو استقرار في جنوب لبنان قبل تنفيذ مندرجات القرار 1701 الجديد، فيما الحزب وبيئته منشغلان بالمرجلات الصوتية، وبمحاولة غزو بيروت مجددا عبر ذكرى الأمينين العامين، وبتحدي قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، الوحيدة القادرة على سحب ذريعة العدوان من العدو الصهيوني".
