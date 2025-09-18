Advertisement

لبنان

ما سبب زيارة أورتاغوس للبنان؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 13:12
A-
A+
Doc-P-1418694-638938233952037775.jpeg
Doc-P-1418694-638938233952037775.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم الخميس، أنّ نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس ستزور لبنان الأحد المقبل للمشاركة في اجتماع "الميكانيزم" والإشراف على تطبيق خطة الجيش جنوب الليطاني.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلبلة بشأن إنهاء مهمة برّاك واحتمال زيارة أورتاغوس للبنان
lebanon 24
18/09/2025 22:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم آخر ما كشف عن زيارة بن فرحان للبنان
lebanon 24
18/09/2025 22:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة البابا للبنان: بُعدٌ جيوسياسي ورسالة دعم
lebanon 24
18/09/2025 22:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة أورتاغوس: ذروة الاشتباك اللبناني - الاميركي
lebanon 24
18/09/2025 22:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24

مورغان أورتاغوس

الليطاني

مورغان

كاني

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:54 | 2025-09-18
14:44 | 2025-09-18
14:38 | 2025-09-18
14:32 | 2025-09-18
14:30 | 2025-09-18
14:27 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24