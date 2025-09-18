Advertisement

لبنان

السفيرة الأميركيّة عن سحب السلاح: المطلوب خطوات أكبر

Lebanon 24
18-09-2025 | 13:18
قالت السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون، إنّ "ما أنجز في الأشهر الـ7 الاخيرة في لبنان يتخطّى كل ما تحقق في السنوات الـ6 الماضية".
وأضافت جونسون خلال الإحتفال بالعيد الوطنيّ الأميركيّ: "نحيّي قرارات الحكومة اللبنانية في آب وأيلول والتي تصبّ في خانة سحب سلاح غير الشرعي لكن المطلوب خطوات أكبر".
 
 
 
 
