السفيرة الأميركيّة عن سحب السلاح: المطلوب خطوات أكبر

قالت السفيرة الاميركية لدى ، إنّ "ما أنجز في الأشهر الـ7 الاخيرة في لبنان يتخطّى كل ما تحقق في السنوات الـ6 الماضية".

وأضافت خلال الإحتفال بالعيد الوطنيّ الأميركيّ: "نحيّي قرارات في آب وأيلول والتي تصبّ في خانة سحب سلاح غير الشرعي لكن المطلوب خطوات أكبر".