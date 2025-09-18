لقاء سياسي وأمني بين جنبلاط ووفد تشيكي رفيع في كليمنصو

Advertisement

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي في كليمنصو، وفدا تشيكيا برئاسة المديرة العامة لدائرة الدول غير الأوروبية في التشيكية كاترينا سيكوينسوفا، ضم مدير إدارة وشمال إفريقيا في الخارجية التشيكية بيتر هلاديك، والسفيرة التشيكية في إستر لاوفروفا، ووفد مرافق.وبحث مع الوفد المستجدات السياسية والأمنية على الساحتين والدولية، شاكرا لـ"الخارجية التشيكية وقوفها إلى جانب لبنان"، داعيا إلى "توجيه الدعم لمحافظة السويداء لإغاثة المدنيين عقب الأحداث الدامية الأخيرة".وحضر اللقاء نائب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد ومسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحزب الدكتور وئام أبو حمدان. (الوكالة الوطنية)