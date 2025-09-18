27
لبنان
هذا ما يُطلب من لبنان للحصول على الدعم
Lebanon 24
18-09-2025
|
13:44
A-
A+
كشفت مصادر دبلوماسية،
أن فرنسا
تضغط ليكون الاصلاح المالي باباً يفتح عقد مؤتمر لإعادة إعمار
لبنان
.
وأوضحت المصادر أنّ أميركا والسعودية تعتبران أنّ الإصلاحات الكاملة ليست اقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا الإصلاحات الأمنية التي تهدف إلى حصر السلاح، وأنه إلى حين تحقيق ذلك، لن يحصل لبنان على أي دعم.
