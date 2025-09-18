هذا ما يُطلب من لبنان للحصول على الدعم

Advertisement

كشفت مصادر دبلوماسية، تضغط ليكون الاصلاح المالي باباً يفتح عقد مؤتمر لإعادة إعمار .وأوضحت المصادر أنّ أميركا والسعودية تعتبران أنّ الإصلاحات الكاملة ليست اقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا الإصلاحات الأمنية التي تهدف إلى حصر السلاح، وأنه إلى حين تحقيق ذلك، لن يحصل لبنان على أي دعم.