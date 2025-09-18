Advertisement

لبنان

بالفيديو... أدرعي يزعم: هذا ما قصفناه في جنوب لبنان

Lebanon 24
18-09-2025 | 14:03
Doc-P-1418716-638938263316926666.jpg
Doc-P-1418716-638938263316926666.jpg photos 0
زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ أغار على عدّة مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان في "حزب الله" في جنوب لبنان". 
 
وادعى أدرعي أنّ "حزب الله يُواصل محاولاته لاعادة اعمار بنى تحتية في جنوب لبنان، وخاصة تلك التابعة لوحدة قوة الرضوان بهدف إستهداف إسرائيل".
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24