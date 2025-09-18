وزير الصحة: لبنان ينزف والجنوب يصمد رغم الدمار

Advertisement

كتب الدكتور ركان عبر حسابة على منصة "اكس": "دوائر حمراء على خريطة رمادية لوطنٍ ينزف من جديد. لا حسيب ولا رقيب وعدو يريد خائبًا إيقاف الحياة في جنوبٍ لا يعرف الموت. من وسط الدمار سننهض وستبقى بيرقًا خفّاقًا شامخًا لا يعرف الإنكسار".