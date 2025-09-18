Advertisement

لبنان

وزير الصحة: لبنان ينزف والجنوب يصمد رغم الدمار

Lebanon 24
18-09-2025 | 14:04
 كتب وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين عبر حسابة على منصة "اكس": "دوائر حمراء على خريطة رمادية لوطنٍ ينزف من جديد. لا حسيب ولا رقيب وعدو يريد خائبًا إيقاف الحياة في جنوبٍ لا يعرف الموت. من وسط الدمار سننهض وستبقى يا وطني لبنان بيرقًا خفّاقًا شامخًا لا يعرف الإنكسار".
