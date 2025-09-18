Advertisement

لبنان

إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
18-09-2025 | 14:30
مع حلول الخريف، وتحديدًا في شهري أيلول وتشرين، يتجه كثيرون نحو إقامة أعراسهم في صالات خارجية، ظنًا منهم أن الطقس سيكون مناسبًا وخاليًا من المفاجآت. لكن ما يغفله الكثيرون أن أيلول وتشرين الأول هما من أكثر الأشهر تقلبًا في الطقس، ومع تغيّر المناخ في السنوات الأخيرة، أصبحت الأمطار المبكرة أمرًا شائعًا بل ومتوقعًا.
المشكلة لا تقتصر فقط على الأمطار المفاجئة، بل تكمن في أن معظم صالات الأفراح المفتوحة لا تملك تجهيزات مناسبة للتعامل مع تغيرات الطقس. في حال هطلت الأمطار، فإن الحفل بأكمله قد يُلغى أو يُفسد، دون أي تعويض حقيقي. وفي كثير من الحالات، يخسر العروسان جزءًا كبيرًا من المبلغ المدفوع، وقد لا يتمكّنان من العثور على صالة بديلة في الوقت المناسب.
في المقابل، أصحاب الصالات المغلقة (Indoor) يؤكدون "أن الحجز في موسم الخريف والشتاء يجب أن يتم قبل ٦ أشهر على الأقل. فمع ازدياد الطلب، تصبح الحجوزات شبه مستحيلة قبل موعد الزفاف بأسابيع قليلة. هذا يعني أن العرسان الذين يكتشفون المشكلة في اللحظات الأخيرة، قد لا يجدون أي صالة متاحة حتى لو كانوا مستعدين لدفع مبالغ إضافية".
أحد العرسان المقبلين على الزواج في منتصف تشرين الأول، كان قد حجز صالة مفتوحة منذ أشهر من دون التفكير في حالة الطقس. ومع اقتراب الموعد، بدأ يتابع توقعات الطقس التي تشير إلى احتمال كبير لهطول الأمطار، لكنه الآن عاجز عن تغيير المكان، فكل الصالات المغلقة محجوزة بالكامل، ولا خيار أمامه سوى القلق أو المجازفة.
ومن جهة أخرى، يروي أحد أصحاب الصالات المغلقة "أنه يتلقى اتصالات كثيرة في شهر أيلول من عرسان يبحثون عن حل طارئ، لكنه غالبًا لا يستطيع مساعدتهم لأن الحجوزات ممتلئة منذ الصيف". ويؤكد "أن العرس في فصل الخريف يحتاج إلى تخطيط دقيق ومبكر، وإلا فالعواقب ستكون مؤلمة".
الشتوية على الأبواب، فماذا تفعل إن كنت تخطط لعرسك الآن؟
. إذا كنت قد حجزت صالة مفتوحة، تواصل فورًا مع إدارة الصالة واسأل عن خطة الطوارئ في حال هطول  المطر. هل يوجد خيمة مجهزة؟ هل يمكن تغطية المكان بشكل آمن؟
. حاول تأمين صالة مغلقة كخطة بديلة، حتى لو في يوم مختلف أو بتكلفة أعلى.
. في حال لم تجد أي خيار بديل آمن، فكّر جديًا بتأجيل العرس، فخسارة بعض الترتيبات أفضل من خسارة العرس كله.
"خاص لبنان24"

